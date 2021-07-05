Бил лопатой: 80-летнюю мать представителя Украины в МВФ ограбил вор
Источник:фесбук Владислава Рашкована
В Одесской области напали на пожилую мать финансиста Владислава Рашкована. Вор ударил женщину лопатой по голове, а когда женщина упала, добивал ногами.
Целью его нападения была золотая цепочка на шее женщины. Об инциденте заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован рассказал в своем фейсбуке.
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80-летнюю женщину избили лопатой
Произошло нападение на даче в Каролино-Бугазе в Одесской области. Мужчина ударил пожилую женщину по голове лопатой, а когда она упала, стал бить ногами по лицу. В конце концов сорвал золотую цепочку с ее шеи и скрылся.
Как рассказывает Владислав Рашкован, спасло чудо и соседи, которые стали свидетелями нападения. В конце концов преступника нашла полиция, а пострадавшую мать отвезли в больницу.
Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя... хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая...
– признался Рашкован.
Что известно о Владиславе Рашковане?
Он украинский финансист, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде с 2017 года.
С ноября 2014 года до 1 августа 2016 года исполнял обязанности заместителя председателя Национального банка Украины, который отвечал за реформирование и трансформацию банка.
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