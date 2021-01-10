В Тячеве женщина двоих детей, которых ее сожитель убил в Сочельник, очнулась. Однако о смерти детей ей не говорят.

Потерпевшая находится под пристальным наблюдением врачей в Тячевской больнице на Закарпатье. Об этом сообщает ТСН.

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Сейчас к женщине никого не впускают, ведь еще существуют риски для ее жизни.

Известно, что изверг нанес сожительнице тяжкие телесные повреждения, однако, она заявила, что должна выздороветь ради своих детей. Из-за этого ей не говорят об их смерти.

Мужчина не впервые проявляет агрессию

Местные жители заявили, что задержанный не впервые поднимал руку на родных. Так, после новогодней ночи на него несколько раз вызывали полицию. Однако тогда ему удалось спрятаться у соседей.

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