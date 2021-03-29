Мать Терехова получит еще один кусок госземли для частной клиники: решение горсовета
Во время последней сессии 27 марта мэрия Харькова приняла решение о выделении городской земли под строительство очередной больницы "ОН Клиник". Сетью медицинских учреждений владеет мать секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.
Источник:фейсбук Алины Мустафаевой
Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от фракции "Слуга народа" Алина Мустафаева. Она добавила, что уже направила соответствующий запрос в НАБУ относительно законности этого решения.
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Что известно о последней сессии Харьковского горсовета
Во время сессии депутаты в хаосе и столкновениях с активистами приняли решение о выделении земельного участка.
На прошлой сессии под соусами драк, людьми из "Нацкорпуса" в течение четырех часов под очередную клинику была выделена земля,
– отметила чиновница.
Она надеется, что следователи антикоррупционного бюро проверят временного мэра и его маму на коррупционные схемы.
"Создается впечатление, что все это делается во благо семьи Тереховых, и отнюдь не харьковчан", – отметила политк.
Однако в Единый городской реестр активов соответствующее решение не внесли.
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Что известно об "ОН Клиник"Это сеть медицинских клиник в Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Мариуполе, Днепре и Ужгороде. По информации сервиса Youcontrol, одной из основателей является бывшая жена Терехова Елена Винник, а мать временного мэра является бенефициаром и владелицей 45% акций компании.
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