Во время последней сессии 27 марта мэрия Харькова приняла решение о выделении городской земли под строительство очередной больницы "ОН Клиник". Сетью медицинских учреждений владеет мать секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от фракции "Слуга народа" Алина Мустафаева. Она добавила, что уже направила соответствующий запрос в НАБУ относительно законности этого решения.

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Что известно о последней сессии Харьковского горсовета

Во время сессии депутаты в хаосе и столкновениях с активистами приняли решение о выделении земельного участка.

На прошлой сессии под соусами драк, людьми из "Нацкорпуса" в течение четырех часов под очередную клинику была выделена земля,

– отметила чиновница.

Она надеется, что следователи антикоррупционного бюро проверят временного мэра и его маму на коррупционные схемы.

"Создается впечатление, что все это делается во благо семьи Тереховых, и отнюдь не харьковчан", – отметила политк.

Однако в Единый городской реестр активов соответствующее решение не внесли.

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