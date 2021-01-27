Мать избитого в Париже украинского подростка подозревают в торговле людьми, – СМИ
Мать украинского подростка, которого 15 января жестоко избили в Париже, вероятно фигурирует в деле о торговле людьми. В то же время в полиции Франции заверили, что пострадавший подросток "уже давно им известен".
Источник: Le Figaro
О вероятной причастности матери к торговле людьми
В СМИ появилась информация из собственных источников о том, что мать подростка, Наталья Фрагат-Крученык, причастна к торговле людьми. Она вроде фигурирует в расследовании по:
- скрытому трудоустройству;
- нелегальному труду;
- торговле людьми.
► В чем обвиняют женщину
На действия Фрагат-Крученык пожаловались 11 украинок в конце ноября 2020 года. По их словам, она незаконно наняла их на работу уборщицами в компанию V.I.P. ServicesConcierges.
► Как эксплуатировали людей
Женщины рассказали, что из Ивано-Франковска они приезжали во Францию по туристической визе. Однако оставались там даже после того, как заканчивался срок ее действия. Также привлекли к работе некоторых женщин с украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где Фрагат-Крученык работала преподавателем французского языка.
Женщины жаловались на тяжелые условия труда и низкие зарплаты, а иногда им вообще не выплачивали деньги.
► Как объясняет это мать подростка
Она заверила, что все женщины были устроены на работу законно.
Наталья Фрагат-Крученык с детьми / Фото с фейсбук-страницы женщины
О "популярности подростка в полиции"
По данным СМИ, правоохранители во Франции подозревают, что избитый 15-летний украинец Юрий мог быть связан с бандой из района Богренель под названием "RD4". Ранее эта группа людей напала на другую, которая действует в городе Ванв. Сейчас информация проверяется.
► Предполагаемая причина избиения
Полиция предположила, что избиение могло быть местью за нападение, о котором говорилось выше. Более того, псевдоним подростка на его инстаграм странице имеет инициалы "4fp" – это могут быть инициалы банды.
► Чем был известен подросток
Также Юрий часто совершал "акты насилия", благодаря чему в полиции уже знали его очень хорошо.
Избиение украинского подростка в Париже: коротко
- 15-летнего украинского подростка Юрия жестоко избили в столице Франции 15 января.
- Он был на улице в компании других подростков. Внезапно на них напала группа агрессивных молодых людей с палками и металлическими прутьями. Пока неизвестно, почему они так поступили.
- Как известно, убежали все дети, кроме Юрия. Он с тяжелыми травмами находится в реанимации. Ему провели уже несколько операций.
- Когда Юрий пришел в себя, первое слово, которое он сказал, было "мама".
Поделиться новостью