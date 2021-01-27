Мать украинского подростка, которого 15 января жестоко избили в Париже, вероятно фигурирует в деле о торговле людьми. В то же время в полиции Франции заверили, что пострадавший подросток "уже давно им известен".

Источник: Le Figaro

О вероятной причастности матери к торговле людьми

В СМИ появилась информация из собственных источников о том, что мать подростка, Наталья Фрагат-Крученык, причастна к торговле людьми. Она вроде фигурирует в расследовании по:

скрытому трудоустройству;

нелегальному труду;

торговле людьми.

► В чем обвиняют женщину

На действия Фрагат-Крученык пожаловались 11 украинок в конце ноября 2020 года. По их словам, она незаконно наняла их на работу уборщицами в компанию V.I.P. ServicesConcierges.

Справка. V.I.P. ServicesConcierges – консьерж-сервис. Работники этого сервиса обычно обслуживают квартиры с сайта Airbnb.

► Как эксплуатировали людей

Женщины рассказали, что из Ивано-Франковска они приезжали во Францию ​​по туристической визе. Однако оставались там даже после того, как заканчивался срок ее действия. Также привлекли к работе некоторых женщин с украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где Фрагат-Крученык работала преподавателем французского языка.

Женщины жаловались на тяжелые условия труда и низкие зарплаты, а иногда им вообще не выплачивали деньги.

► Как объясняет это мать подростка

Она заверила, что все женщины были устроены на работу законно.



Наталья Фрагат-Крученык с детьми / Фото с фейсбук-страницы женщины

О "популярности подростка в полиции"

По данным СМИ, правоохранители во Франции подозревают, что избитый 15-летний украинец Юрий мог быть связан с бандой из района Богренель под названием "RD4". Ранее эта группа людей напала на другую, которая действует в городе Ванв. Сейчас информация проверяется.

► Предполагаемая причина избиения

Полиция предположила, что избиение могло быть местью за нападение, о котором говорилось выше. Более того, псевдоним подростка на его инстаграм странице имеет инициалы "4fp" – это могут быть инициалы банды.

► Чем был известен подросток

Также Юрий часто совершал "акты насилия", благодаря чему в полиции уже знали его очень хорошо.

Избиение украинского подростка в Париже: коротко