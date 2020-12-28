На Черниговщине 28 декабря, в пожаре погибли 2 женщины – 83-летняя мать и ее 56-летняя дочь. Трагедия случилась в их же доме. Спасатели назвали вероятную причину.

Как известно, дом загорелся в селе Старая Басань примерно в 13:30. Об этом сообщили в ГСЧС.

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В каком состоянии был дом

Когда на место приехали спасатели, то увидели, что крыша жилого дома была в огне полностью. Дом был очень задымленный.

Пожар в 14:20 локализовали, а в 15:00 окончательно ликвидировали,

– отметили в ГСЧС.

Женщин нашли мертвыми

Когда спасатели тушили пламя – в одной из комнат дома увидели тела 2 погибших. Ими и были мать и дочь.

Пожарные предположили, что причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

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Какой ущерб нанес пожар

В ГСЧС отметили, что веранда сгорела полностью. Также повреждено перекрытие площадью 4 квадратных метра. Кроме этого, стены дома и имущество.