Новогодние игрушки уже почти 20 лет делают в небольшом городке Теребовля на Тернопольщине. Делают все в стеклодувном цеху.

Мастер-стеклодув Владимира Михалкив работает стеклодувом новогодних игрушек уже почти 20 лет. Она рассказала о деталях в работе – читайте об этом в материале 24 канала.

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Выдувание

По словам Михалкив, каленое стекло нужно выдуть до нужной формы всего за 3 секунды.

Это уже наработано годами, чувствуется руками, как она плавится. Это происходит при 1000 градусах. И ее надо расплавить равномерно, чтобы выдуть или поместить в форму,

– рассказала мастерица.



Выдувание стекла / Фото 24 канал

После этого изделие закаляют.

Серебрение

"После выдувания стеклянного изделия идет этап серебрения. В шарик впрыскивается раствор коллоидного серебра и катализатора", – рассказала менеджер фабрики Анна Дзюбан.

Происходит химическая реакция под действием температуры. Игрушку погружают в чан с теплой водой, встряхивают и серебро оседает на стенках стекла. Это позволяет получить зеркальный эффект.

Покраска и отделка

Покрытые изнутри серебром шарики дальше купают в специальной краске. Так создают основной фон новогоднего украшения.



Отделка новогодней игрушки / Фото 24 канал

Дальше за кисть берутся художники. По их словам, в этом деле ни на что не стоит отвлекаться.

Не могу ничего вам сказать, а как рисую, то не могу говорить – криво нарисую,

– сказала художница Галина.

Чтобы раскрасить одну игрушку художница должна нанести от 5 до 20 цветов. Нанеся один тон, мастер отставляет украшение высыхать. Далее все по кругу.

Финишный аккорд – присыпка блестками.

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Где продают игрушки

Изготовленные вручную новогодние украшения в Украине почти невозможно увидеть. Заказывают мало, поэтому почти все игрушки едут за границу.

В 2020 году экспорт – 85%. Из них 60% – это Польша, 20% – Беларусь и 5% – Италия,

– отметил директор фирмы Александр Дзюбан.

"Остальные экспортируют на внутренний рынок. Изделия полностью ручной работы. Мы от традиционного производства отказываться не собираемся", – подытожил Дзюбан.



Новогодние игрушки на елку / Фото 24 канал

На фабрике в 2020 году разработали более 130 отделок игрушки. Запросы европейцев и американцев разные, отличаются и предпочтения украинцев. В Тернополе же мечтают, чтобы изготовленные вручную игрушки украшали не только зарубежные дома, но и радовали на праздники украинцев.