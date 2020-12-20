Мастера рассказали об этапах создания новогодних игрушек: видео процесса
Новогодние игрушки уже почти 20 лет делают в небольшом городке Теребовля на Тернопольщине. Делают все в стеклодувном цеху.
Мастер-стеклодув Владимира Михалкив работает стеклодувом новогодних игрушек уже почти 20 лет. Она рассказала о деталях в работе – читайте об этом в материале 24 канала.
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Выдувание
По словам Михалкив, каленое стекло нужно выдуть до нужной формы всего за 3 секунды.
Это уже наработано годами, чувствуется руками, как она плавится. Это происходит при 1000 градусах. И ее надо расплавить равномерно, чтобы выдуть или поместить в форму,
– рассказала мастерица.
Выдувание стекла / Фото 24 канал
После этого изделие закаляют.
Серебрение
"После выдувания стеклянного изделия идет этап серебрения. В шарик впрыскивается раствор коллоидного серебра и катализатора", – рассказала менеджер фабрики Анна Дзюбан.
Происходит химическая реакция под действием температуры. Игрушку погружают в чан с теплой водой, встряхивают и серебро оседает на стенках стекла. Это позволяет получить зеркальный эффект.
Покраска и отделка
Покрытые изнутри серебром шарики дальше купают в специальной краске. Так создают основной фон новогоднего украшения.
Отделка новогодней игрушки / Фото 24 канал
Дальше за кисть берутся художники. По их словам, в этом деле ни на что не стоит отвлекаться.
Не могу ничего вам сказать, а как рисую, то не могу говорить – криво нарисую,
– сказала художница Галина.
Чтобы раскрасить одну игрушку художница должна нанести от 5 до 20 цветов. Нанеся один тон, мастер отставляет украшение высыхать. Далее все по кругу.
Финишный аккорд – присыпка блестками.
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Где продают игрушки
Изготовленные вручную новогодние украшения в Украине почти невозможно увидеть. Заказывают мало, поэтому почти все игрушки едут за границу.
В 2020 году экспорт – 85%. Из них 60% – это Польша, 20% – Беларусь и 5% – Италия,
– отметил директор фирмы Александр Дзюбан.
"Остальные экспортируют на внутренний рынок. Изделия полностью ручной работы. Мы от традиционного производства отказываться не собираемся", – подытожил Дзюбан.
Новогодние игрушки на елку / Фото 24 канал
На фабрике в 2020 году разработали более 130 отделок игрушки. Запросы европейцев и американцев разные, отличаются и предпочтения украинцев. В Тернополе же мечтают, чтобы изготовленные вручную игрушки украшали не только зарубежные дома, но и радовали на праздники украинцев.
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