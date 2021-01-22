В Аскании-Новой массово гибнут серые журавли, они занесены в Красную книгу Украины. Птицы, которые не полетели в теплые края, умирают не сразу, а через несколько дней.

Причиной их гибели является отравление. О трагедии в биосферном заповеднике на своей фейсбук-странице сообщила Владислава Магалецкая, глава Госпотребслужбы Украины.

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Обстоятельства отравления птиц

Магалецкая сообщила, что во внутренних органах и мышцах птиц обнаружили фосфид цинка, нитраты, нитриты, натрий хлористый. Специалисты сделали вывод, что отравление вызвали химикаты от агропредприятий.

Сейчас есть 2 основные версии, как это могло случиться:

последствия борьбы с грызунами на полях;

безответственный подход к утилизации протравленного зерна – его могли выбросить на поле.

Скорее всего, погибнет весь молодняк, который остался без лидеров журавлиной стаи,

– предостерегла Магалецкая.

Виновных уже разыскивают

Правоохранители начали расследование. Они будут выяснять, кто причастен к преступлению. В Госпродпотребслужбе пообещали делать все возможное, чтобы помочь следствию.

Магалецкая также обратила внимание на немалое количество случаев массовых отравлений и нарушений правил обращения с химикатами в Украине.

"Не все они такие громкие, как ситуация в Аскании-Новой. Возможно, именно этот случай поможет по-новому взглянуть на проблему? Ведь такие ситуации недопустимы", – отметила она.