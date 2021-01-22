Массовое отравление в Аскании-Новой: могут погибнуть все молодые журавли – детали
В Аскании-Новой массово гибнут серые журавли, они занесены в Красную книгу Украины. Птицы, которые не полетели в теплые края, умирают не сразу, а через несколько дней.
Причиной их гибели является отравление. О трагедии в биосферном заповеднике на своей фейсбук-странице сообщила Владислава Магалецкая, глава Госпотребслужбы Украины.
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Обстоятельства отравления птиц
Магалецкая сообщила, что во внутренних органах и мышцах птиц обнаружили фосфид цинка, нитраты, нитриты, натрий хлористый. Специалисты сделали вывод, что отравление вызвали химикаты от агропредприятий.
Сейчас есть 2 основные версии, как это могло случиться:
- последствия борьбы с грызунами на полях;
- безответственный подход к утилизации протравленного зерна – его могли выбросить на поле.
Скорее всего, погибнет весь молодняк, который остался без лидеров журавлиной стаи,
– предостерегла Магалецкая.
Виновных уже разыскивают
Правоохранители начали расследование. Они будут выяснять, кто причастен к преступлению. В Госпродпотребслужбе пообещали делать все возможное, чтобы помочь следствию.
Магалецкая также обратила внимание на немалое количество случаев массовых отравлений и нарушений правил обращения с химикатами в Украине.
"Не все они такие громкие, как ситуация в Аскании-Новой. Возможно, именно этот случай поможет по-новому взглянуть на проблему? Ведь такие ситуации недопустимы", – отметила она.
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