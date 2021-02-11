Массовая гибель журавлей в "Аскании-Новой": зерно было отравлено
В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине погибло 200 краснокнижных журавлей. Согласно исследованию биологического материала, птицы отравились зерном.
Государственная экоинспекция провела исследование образцов зерна. Ее провели, чтобы исключить или подтвердить гибель журавлей в результате отравления.
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От чего погибли редкие журавли
Образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма неидентифицированной веществом антикоагулянтного действия,
– говорится в сообщении инспекции.
Нацполиция по указанному факту уже открыла уголовное дело и начала досудебное расследование.
"Мы продолжим контролировать ход дела и будем сообщать вам новости", – подчеркнула организация UAnimals.
Что известно о серых журавлях
Редкие птицы транзитом летят через Украину в теплые края. Каждый год на определенное время журавли остаются в "Аскании-Новой". По словам директора заповедника Виктор Гавриленко, они летят через Крым и Черное море в долину реки Нил.
Источник: 24 канал
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