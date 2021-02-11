В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине погибло 200 краснокнижных журавлей. Согласно исследованию биологического материала, птицы отравились зерном.

Государственная экоинспекция провела исследование образцов зерна. Ее провели, чтобы исключить или подтвердить гибель журавлей в результате отравления.

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Образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма неидентифицированной веществом антикоагулянтного действия,

– говорится в сообщении инспекции.

Нацполиция по указанному факту уже открыла уголовное дело и начала досудебное расследование.

"Мы продолжим контролировать ход дела и будем сообщать вам новости", – подчеркнула организация UAnimals.

Обратите внимание! В заповеднике считают, что птицы наелись ядовитого зерна, которым фермеры уничтожают полевых грызунов. Рабочих, которые разбрасывали смесь, поймали с поличным работники "Аскании-Новой".