7 лет назад, в 2014, на 24 канале показали самый эмоциональный репортаж, который смотрела без преувеличения вся страна. Тогда все украинцы впервые увидели изнутри Межигорье– впечатляющую резиденцию президента-беглеца Виктора Януковича.

Автор репортажа Виктория Лисецкая вспомнила, что съемочная группа вообще не планировала поездку. Как-то в фейсбуке команда 24 канала увидела сообщение, в котором люди собирались поехать в Межигорье. Поэтому тоже решили приобщиться к визиту.

Читайте также "Межигорьем" руководят общественные активисты, – Малюська о судьбе резиденции Януковича

Межигорье поразило своей роскошью

В роскошном доме можно было найти все, кроме библиотеки. Там были:

знаменитая Хонка;

злотый батон;

шахматы, в которых фигура короля-Путин;

позолоченные унитазы;

инкрустированные камнями двери лифта;

домашняя часовня, усыпанная драгоценностями, а также много янтаря.

А еще там были размещены десятки хозяйственных построек, зоопарк, ферма с теплицами и, конечно, целый автопарк. И все это за налоги украинцев.

Мы попали в гаражи, и там был просто длиннющий ангар с отдельными помещениями, где стояли разные автомобили,

– рассказала Виктория Лисецкая.

Чтобы обойти 140 гектаров угодий, съемочной группе 24 канала понадобился не один час.

Эксклюзивные кадры из Межигорья: видео 24 канала

Пока Виктория была в кадре, за картинку отвечал тогда еще ведущий спортивных новостей, а сейчас уже редактор и ведущий программы "Вести. UA" Игорь Гаврищак.

Он вспомнил, что его действительно поразили масштабы. В частности то, как может человек за день обойти такие территории. "Атмосфера была такая, словно ты приземлился на Марс, ступил на землю, на которую бы наверняка не ступил до этого ", – заметил Игорь Гаврищак.

Обратите внимание Эксклюзивные кадры из деревянного домика Януковича

Не меньше поразил всех журналистов целый корабль, который кормил не только беглого президента, но и его любовницу.



Корабль на территории резиденции Януковича / Фото "КиевВласть"

Виктория Лисецкая с шуткой отметила, что у них на троих было всего 5 конфет, 2 интернет-модема и 1 телефон. Но после такого эксклюзивного репортажа ее даже начали узнавать на улицах.

"Люди просто встречали на улице. Они не знали, кто такая Вика Лисецкая, но меня еще долго потом называли "девочкой, которая открыла Межигорье"", – прокомментировала журналистка.

В 2014 в Межигорье царила эйфория и надежда на светлое будущее

Эйфория и надежды на светлое будущее – именно такая атмосфера царила в Межигорье в 2014 году.

Мы – эмоциональная нация, и в тот момент думали, что все, последняя баррикада сброшена, поэтому дальше будет светлое и прекрасное будущее,

- отметил Игорь Гаврищак.

Несмотря на то, что уже тогда один из основателей "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин прогнозировал агрессию со стороны России, он остается уверенным, что эта победа над диктатурой стала решающей в будущем Украины.

Сейчас известными страусами бывшего гаранта занимаются местные зоологи. А именно Межигорье стало символом коррупции и безвкусицы.



Хонка в бывшей резиденции Януковича / Фото "Межигорье. Национальный парк"