В Государственной службе статистики предложили Кабинету министров провести масштабную перепись населения в 2023 году. На нее просят выделить примерно 7 миллиардов гривен. Впрочем, следующая перепись будет отличаться от предыдущих.

В конце 2019 уже проводили пробную перепись населения в двух районах по классической процедуре. Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью в программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

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Кроме этого, Госстат, совместно с мобильными операторами, банковскими учреждениями уже проводил оценку имеющегося населения в Украине. Они проверяли взаимодействие различных аккаунтов, систем и тому подобное. С учетом этих данных они делали оценку населения. Впрочем, по словам министра, это не является переписью, поскольку погрешность очень большая.

В планах предусматривалось, чтобы перепись населения провести еще в 2020 году. Впрочем, это невозможно с точки зрения пандемии, а также финансово, объяснил министр.

Новая методика переписи

Госстат в 2020 году подписал меморандум со специализированными органами ООН, который позволяет Украине в следующем туре переписей – в 2030 году – проводить по новой методике.

В мире эта методика еще не применялась. Это будет перепись по реестрам, и это очень перспективно. Она не потребует личного контакта. А с определенными изменениями в законодательство можно будет проводить также оперативные исследования по определенным вопросам,

– объяснил Немчинов.

По его словам, сейчас идет подготовка. Впрочем, как классическая, так и новая перепись будет стоить миллиарды гривен. Все дело в подготовке, зарплатах наемных работников и обработке данных. По словам министра, некоторые данные чрезвычайно важны для государства.

Когда проведут перепись

"Подготовительный период классической переписи населения длится 1,5 года. По действующим методикам ООН мы планируем ее провести в 2023 году", – отметил Немчинов.

Обратите внимание! В Украине последняя перепись населения состоялась в 2001 году. После этого украинцев почти 20 лет никто не считал. Это приводит к тому, что власть имеет очень приблизительное представление о том, сколько людей проживает на ее территории.