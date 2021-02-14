В феврале 2021 года некоторые города Украины столкнулись с масштабными снегопадами. Непогода вызвала даже обесточивание населенных пунктов. На фоне блокировки телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком – отношения внутри ОПЗЖ стали более напряженными.

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Непогода в Украине повлекла масштабные последствия

Из-за масштабных снегопадов в феврале 2021 года в Украине было ограничено движение на дорогах в 4 областях. В то же время спасатели начали работать в усиленном режиме на большинстве территорий страны. Из-за непогоды оказались обесточены 64 населенных пункта в 7 областях.

Какие последствия повлекла непогода в стране: смотрите видео

Отношения внутри ОПЗЖ стали более напряженными

Единство внутри фракции ОПЗЖ – показательное, в том числе и на фоне блокирования телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Юрий Бойко отбивается от упреков относительно сотрудничества с Виктором Медведчуком, который продвигает интересы Москвы. Однако отношения внутри ОПЗЖ всегда были непростыми.

Что происходит внутри фракции ОПЗЖ: смотрите видео

Украинцев возмутили январские платежки за коммуналку

В Украине с 1 января 2021 года выросла стоимость голубого топлива, впоследствии Кабмин был вынужден фактически отказаться от свободного рынка газа и начать вручную регулировать цену. Однако предельная стоимость начала действовать только с февраля, а в январских платежках – может быть больше.

Граждан возмутили завышенные тарифы: смотрите видео

Вокруг предприятия "Мотор Сич" возник скандал

Из-за скандала с крупнейшим в Восточной Европе производителем авиадвигателей "Мотор Сич" – Украина оказалась перед сложным выбором. В соответствующем соглашении с Китаем усматривают диверсию. Напряжения добавляет и то, что из китайских компаний к военным России попадала тайная информация.

В чем заключается скандал с "Мотор Сечью": смотрите видео

В Украине появился собственный Нью-Йорк

В Донецкой области прифронтовой поселок Новгородское переименуют в Нью-Йорк. Соответствующее название появилось на карте региона еще в 1846 году. Поэтому историческое название местные активисты годами пытались вернуть.

Что известно об украинском Нью-Йорке: смотрите видео