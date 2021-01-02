В селе Петричанка местные жители украсили всю улицу новогодними гирляндами. Масштабная праздничная иллюминация взорвала Сеть.

Праздничные огоньки развесили на несколько домов вдоль улицы, а также на заборы и деревья возле домов. Соответствующим видео в Фейсбуке поделился Олег Попеску.

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Мужчина признался, что в Украине такого еще не видел.

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К слову, главная новогодняя елка Украины попала в десятку самых красивых в Европе. Столичная красавица заняла почетное 7 место.



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