Масштабна афера з опаленням шкіл і лікарень: чиновники заробили понад 4 мільйони
Служба безпеки України викрила масштабну махінацію на Луганщині. Вона стосується теплопостачання лікарень, шкіл та інших соціальних установ Кремінського району.
Источник:Служба безпеки України
Учасники схеми вивели в тінь понад 4 мільйони гривень. Протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури.
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Деталі махінацій
Він використовував свої зв'язки серед колишніх посадовців райдержадміністрації. А також – забезпечив підконтрольному підприємству замовлення на теплопостачання об'єктам соціальної сфери району.
Як відбувалась афера
Для отримання прибутку учасники шахрайства закладали в стандартні тарифи вартість екопального – брикетів. Але насправді вони використовували для опалення бюджетних установ класичні матеріали.
Афера на Луганщині / Колаж 24 каналу
Після цього отриману "різницю" переводили в готівку через афілійовані фірми та "конвертаційні" центри в Києві.
Служба безпеки України викрила масштабну махінацію / Фото СБУ
Що виявили під час обшуків
Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях учасників афери правоохоронці виявили:
- фінансову документацію;
- печатки шести "транзитних" фірм;
- комп'ютерну техніку;
- чорнові записи з доказами протиправної діяльності;
- майже 3,5 мільйона гривень.
Щодо учасників схеми завершили попереднє досудове розслідування за фактом привласнення грошей місцевої громади на ремонті шкіл і лікарень в листопаді 2020 року. Зловмисникам повідомили 8 підозр у вчиненні злочинів. Також планують направити матеріали до суду.
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