Служба безпеки України викрила масштабну махінацію на Луганщині. Вона стосується теплопостачання лікарень, шкіл та інших соціальних установ Кремінського району.

Учасники схеми вивели в тінь понад 4 мільйони гривень. Протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури.

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Деталі махінацій

Він використовував свої зв'язки серед колишніх посадовців райдержадміністрації. А також – забезпечив підконтрольному підприємству замовлення на теплопостачання об'єктам соціальної сфери району.

Як відбувалась афера

Для отримання прибутку учасники шахрайства закладали в стандартні тарифи вартість екопального – брикетів. Але насправді вони використовували для опалення бюджетних установ класичні матеріали.



Афера на Луганщині / Колаж 24 каналу

Після цього отриману "різницю" переводили в готівку через афілійовані фірми та "конвертаційні" центри в Києві.



Служба безпеки України викрила масштабну махінацію / Фото СБУ

Що виявили під час обшуків

Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях учасників афери правоохоронці виявили:

фінансову документацію;

печатки шести "транзитних" фірм;

комп'ютерну техніку;

чорнові записи з доказами протиправної діяльності;

майже 3,5 мільйона гривень.

Щодо учасників схеми завершили попереднє досудове розслідування за фактом привласнення грошей місцевої громади на ремонті шкіл і лікарень в листопаді 2020 року. Зловмисникам повідомили 8 підозр у вчиненні злочинів. Також планують направити матеріали до суду.