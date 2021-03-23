С 23 марта все жители красной карантинной зоны обязаны носить маски даже на улицах и в парках. Следить за соблюдением этого правила должна полиция.

Правоохранители сейчас говорят: будут наказывать нарушителей штрафами. Однако к массовому штрафованию не будут прибегать.

Важно В красных зонах Кабмин запретил выходить на улицы без масок

Как полиция будет наказывать нарушителей масочного режима

Работа не будет направлена на "казнь гривной" и наказание. Это будет скорее профилактическая работа с разъяснением.

Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружения и для них самих,

– рассказал заместитель директора департамента МВД по коммуникациям Ярослав Тракало.

По его словам, злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить либо постановления, либо протоколы.

"Если протокол выносится на месте, то 170 грн штраф. А если постановление, то 17 тыс. гривен. Постановление выносится, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении", - подчеркнул он.

Где нужно будет носить маску

Закон Украины о благоустройстве сообщает, что к территориям общего пользования относятся:

парки – лесопарки и парки культуры и отдыха;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

Важно! Сейчас в красной зоне карантина 9 регионов: Одесская, Николаевская, Киевская, Сумская, Львовская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области.



Какие запреты действуют в каждой из карантинных зон / инфографика 24 канала