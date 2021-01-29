Сотни авто в снежных ловушках и поваленные деревья: в Украине до сих пор царит непогода – фото
В Украине 29 января 2021 года продолжает свирепствовать непогода, больше всего от капризов погоды страдают Николаевская, Кировоградская и Одесская области. Спасатели помогают людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники ГСЧС продолжают освобождать транспорт из кюветов и заснеженных участков дорог. Также они убирали деревья, которые стихия повалила на дороги.
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Самая сложная ситуация в Одесской области, там уже третий день бушует непогода. В регионе на дорогах местного и государственного значения – горы снега. Спасатели бросили все силы для помощи людям, пострадавшим от стихии.
В Украине царит непогода, спасатели помогают пострадавшим / Фото ГСЧС
Одесская область
В Одесской области с 28 января подразделения ГСЧС 39 раз оказывали помощь людям, которые стали заложниками непогоды.
Всего из снежных ловушек освободили 645 единиц транспорта
- легковых авто – 483;
- грузовиков – 102;
- автобусов – 52;
- карет скорой медицинской помощи – 8.
Спасатели оказали помощь 1490 лицам, из них 15 детей.
Для размещения людей, которых освободили из снежных заносов, оснащены пункты обогрева:
- Стационарный (Беляевский район, село Васильевка, здание местной амбулатории);
- Стационарный (город Татарбунары, улица Центральная, 38, отель);
- передвижной (село Монаши, Белгород-Днестровского района);
- пост наблюдения (Любашевский район, трасса Киев – Одесса, поворот на Кировоград – Платоново).
В Одесской области запретили движение грузовиков
В Одесской области запрещено движение тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения:
- автодорога М-15 Одесса – Рени;
- автомобильная дорога М-16 Одесса – Кучурган.
Также Движение запрещено на всех автодорогах местного значения.
Из-за непогоды на автодороге М-05 Киев – Одесса образовалась 30-километровая пробка
На участке автомобильной дороги Знаменка – Ревова наблюдаются проблемы с движением, проезд обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы, движение в Киев закрыто.
Вследствие этого на дороге заблокированными остаются 300 крупногабаритных машин.
На трассе Киев – Одесса образовалась 30-километровая пробка / Фото с телеграм "Одесса Сегодня"
Ситуация в Одессе
В течение трех дней в Одессе продолжаются сильные снегопады, в работе общественного транспорта произошел сбой. Утром 29 января из-за падения дерева на контактную сеть на перекрестке Пантелеймоновской и Канатной перестали ходить трамваи №5 и №28. Не вышли на маршруты трамваи №20 и №21. На замену на их линии отправили автобусы.
Спасатели расчищают дороги в Одессе: видео
Кировоградская область
В течение 27 – 28 января спасатели 54 раза оказывали помощь водителям, которые попадали в ледяные ловушки. Подразделения ГСЧС вытащили из сугробов 94 авто: 67 грузовиков, 4 микроавтобуса и 23 легковых автомобиля. Всего в этих машинах находились 122 человека.
Стоит отметить, что возле села Куцовка, Новгородковского района, была оказана помощь водителю грузовика, который перевозил емкость с кислородом для обеспечения медучреждений в Кропивницком.
Также спасатели убирали поваленные деревья с проезжих частей улиц, дорог и придомовых территорий.
Николаевская область
В регионе организована работа 5 мобильно-оперативных групп на автомобилях повышенной проходимости, которые должны контролировать состояние дорог на Николаевщине.
За прошедшие сутки, 28 января, для ликвидации последствий непогоды привлекли 29 единиц техники повышенной проходимости и почти сотню спасателей.
Из снежных палаток и проблемных участков на дорогах Николаевщины спасли
- 8 грузовых и 42 легковых автомобиля;
- 3 кареты скорой помощи;
- также спасатели оказали помощь 111 лицам, в том числе 4 детям.
Спасатели Николаевщины освобождают автомобили из снежных ловушек: видео
По словам пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжего, в области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов.
Где именно ограничено движение грузовиков
- На автомобильной дороге М-13 Кропивницкий – Платоново.
Ситуация в Харькове
Утром 29 января Харьков засыпало снегом. В городе затруднено движение общественного транспорта. На французском бульваре один из трамваев сошел с рельсов, в результате этого образовался большой затор.
Транспортный коллапс не позволяет людям доехать до работы. На местах остановок общественного транспорта – большие очереди.
Непогода в Украине: главное
- Еще 27 января в Украине началось резкое ухудшение погоды. Особенно это почувствовали жители южных и центральных регионов страны.
- Самая сложная ситуация наблюдается на дорогах Одесской и Николаевской области.
Непогода свирепствует в Украине: видео
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