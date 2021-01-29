В Украине 29 января 2021 года продолжает свирепствовать непогода, больше всего от капризов погоды страдают Николаевская, Кировоградская и Одесская области. Спасатели помогают людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Сотрудники ГСЧС продолжают освобождать транспорт из кюветов и заснеженных участков дорог. Также они убирали деревья, которые стихия повалила на дороги.

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Самая сложная ситуация в Одесской области, там уже третий день бушует непогода. В регионе на дорогах местного и государственного значения – горы снега. Спасатели бросили все силы для помощи людям, пострадавшим от стихии.

В Украине царит непогода, спасатели помогают пострадавшим / Фото ГСЧС

Одесская область

В Одесской области с 28 января подразделения ГСЧС 39 раз оказывали помощь людям, которые стали заложниками непогоды.

Всего из снежных ловушек освободили 645 единиц транспорта

легковых авто – 483;

грузовиков – 102;

автобусов – 52;

карет скорой медицинской помощи – 8.

Спасатели оказали помощь 1490 лицам, из них 15 детей.

Для размещения людей, которых освободили из снежных заносов, оснащены пункты обогрева:

Стационарный (Беляевский район, село Васильевка, здание местной амбулатории);

Стационарный (город Татарбунары, улица Центральная, 38, отель);

передвижной (село Монаши, Белгород-Днестровского района);

пост наблюдения (Любашевский район, трасса Киев – Одесса, поворот на Кировоград – Платоново).

В Одесской области запретили движение грузовиков

В Одесской области запрещено движение тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения:

автодорога М-15 Одесса – Рени;

автомобильная дорога М-16 Одесса – Кучурган.

Также Движение запрещено на всех автодорогах местного значения.

Из-за непогоды на автодороге М-05 Киев – Одесса образовалась 30-километровая пробка

На участке автомобильной дороги Знаменка – Ревова наблюдаются проблемы с движением, проезд обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы, движение в Киев закрыто.

Вследствие этого на дороге заблокированными остаются 300 крупногабаритных машин.



На трассе Киев – Одесса образовалась 30-километровая пробка / Фото с телеграм "Одесса Сегодня"

Ситуация в Одессе

В течение трех дней в Одессе продолжаются сильные снегопады, в работе общественного транспорта произошел сбой. Утром 29 января из-за падения дерева на контактную сеть на перекрестке Пантелеймоновской и Канатной перестали ходить трамваи №5 и №28. Не вышли на маршруты трамваи №20 и №21. На замену на их линии отправили автобусы.

Спасатели расчищают дороги в Одессе: видео

Кировоградская область

В течение 27 – 28 января спасатели 54 раза оказывали помощь водителям, которые попадали в ледяные ловушки. Подразделения ГСЧС вытащили из сугробов 94 авто: 67 грузовиков, 4 микроавтобуса и 23 легковых автомобиля. Всего в этих машинах находились 122 человека.

Стоит отметить, что возле села Куцовка, Новгородковского района, была оказана помощь водителю грузовика, который перевозил емкость с кислородом для обеспечения медучреждений в Кропивницком.

Также спасатели убирали поваленные деревья с проезжих частей улиц, дорог и придомовых территорий.

Николаевская область

В регионе организована работа 5 мобильно-оперативных групп на автомобилях повышенной проходимости, которые должны контролировать состояние дорог на Николаевщине.

За прошедшие сутки, 28 января, для ликвидации последствий непогоды привлекли 29 единиц техники повышенной проходимости и почти сотню спасателей.

Из снежных палаток и проблемных участков на дорогах Николаевщины спасли

8 грузовых и 42 легковых автомобиля;

3 кареты скорой помощи;

также спасатели оказали помощь 111 лицам, в том числе 4 детям.

Спасатели Николаевщины освобождают автомобили из снежных ловушек: видео

По словам пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжего, в области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов.

Где именно ограничено движение грузовиков

На автомобильной дороге М-13 Кропивницкий – Платоново.

Ситуация в Харькове

Утром 29 января Харьков засыпало снегом. В городе затруднено движение общественного транспорта. На французском бульваре один из трамваев сошел с рельсов, в результате этого образовался большой затор.

Транспортный коллапс не позволяет людям доехать до работы. На местах остановок общественного транспорта – большие очереди.

Непогода в Украине: главное

Еще 27 января в Украине началось резкое ухудшение погоды. Особенно это почувствовали жители южных и центральных регионов страны.

Самая сложная ситуация наблюдается на дорогах Одесской и Николаевской области.

Непогода свирепствует в Украине: видео