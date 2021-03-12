На Херсонщине 7-летнюю Машу Борисову нашли мертвой после длительных поисков. Вероятно, ее изнасиловали и убили. Перед исчезновением девочка играла с другими детьми, высматривая папу с работы.

Последний раз Машу видели на автобусной остановке в ее селе Счастливое. Там она ждала отца, который должен был вернуться с работы и вручить ей подарок на 8 марта.

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Как исчезла девочка

Маша бегала на автобусную остановку, потому что в то время там проезжали 2 рейсовых автобуса. По информации ТСН, водителей уже опросили, но они не видели девочки. Местные жители предполагают, что Машу могли похитить машиной.

Местные жители рассказали, что перед исчезновением Маша играла со своим старшим 10-летним братом и другими детьми возле дома. Дети якобы жарили картошку на костре. Говорят, что не заметили как она исчезла.

Она побежала на остановку встречать отца. Он расстался с матерью ребенка, живет в этом же селе, но по отдельности. Когда он приезжает, то дает дочери и сыну немного денег. И те идут в магазин за сладостями,

– утверждает житель села.

Затем старший брат пришел домой, спросив, не приходила ли Маша. Через несколько часов начали поиски.