Ждала папу с подарком: что известно о родителях погибшей Маши Борисовой
На Херсонщине 7-летнюю Машу Борисову нашли мертвой после длительных поисков. Вероятно, ее изнасиловали и убили. Перед исчезновением девочка играла с другими детьми, высматривая папу с работы.
Источник:24 канал
Последний раз Машу видели на автобусной остановке в ее селе Счастливое. Там она ждала отца, который должен был вернуться с работы и вручить ей подарок на 8 марта.
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Как исчезла девочка
Маша бегала на автобусную остановку, потому что в то время там проезжали 2 рейсовых автобуса. По информации ТСН, водителей уже опросили, но они не видели девочки. Местные жители предполагают, что Машу могли похитить машиной.
Местные жители рассказали, что перед исчезновением Маша играла со своим старшим 10-летним братом и другими детьми возле дома. Дети якобы жарили картошку на костре. Говорят, что не заметили как она исчезла.
Она побежала на остановку встречать отца. Он расстался с матерью ребенка, живет в этом же селе, но по отдельности. Когда он приезжает, то дает дочери и сыну немного денег. И те идут в магазин за сладостями,
– утверждает житель села.
Затем старший брат пришел домой, спросив, не приходила ли Маша. Через несколько часов начали поиски.
Маша Борисова / Фото с фейсбука "Поиск пропавших детей"
Что известно о семье девочки
Родители Маши были разведены. Как пишет Obozrevatel, девочка вместе с братом жила с мамой. Отец жил в том же селе, однако ездил на сезонные работы.
Мать, по словам местного жителя Николая, также "перебивается временными заработками". В частности, копает огороды, сажает картофель, овощи, потом выкапывает.
"Когда-то здесь был колхоз-миллионер, а сейчас уже село обеднело, кто мог – уехал, остались такие вот люди. Но я бы не сказал, что мать за детьми не смотрела. И Маша, и ее брат ходят в школу, чистые, аккуратные, не голодают", – подчеркнул Николай.
Кроме того, семья стояла на учете из-за сложных жизненных обстоятельств. Кстати, родных Марии проверяли на полиграфе. Мама очень переживала, а бабушка так плакала, что ее пришлось "откачивать".
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Машу нашли мертвой: что известно
- Через несколько дней, 11 марта, Машу нашли. Ее тело лежало в политиленовом пакете в сарае одного из домовладений.
- Пакет нашел местный, он сразу позвонил в полицию. Важно, что правоохранители уже осматривали сарай, тела там не было. Следов крови также не обнаружили. Предполагается, что девочку убили в другом месте и подбросили ее тело.
- На девочке были следы насильственной смерти и волосы половых органов. Вероятно, что ребенка насиловали и душили.
- Полицейские выясняют, кто мог совершить такое страшное убийство. Проверяют почти всех жителей села, особенно ранее судимых. Опрашивают также тех, кто состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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