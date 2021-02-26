К соорганизаторам протеста за Стерненко пришла полиция с протоколом: говорят, хотели в туалет
Украинский юристу Роману Маселко пытались вручить административный протокол о конфликте интересов. Говорится о голосовании, которое касалось Татьяны Скочок, бывшей помощницы Андрея Портнова.
Источник:24 канал
Маселко вменяют, что у него был конфликт интересов, когда в Общественном совете добродетели он голосовал за заключение о недоброчесности судьи ОАСК – бывшей помощницы Портнова.
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Как сообщили на фейсбук-странице Фонда DEJURE, официальных причин для визита правоохранителей в их офис было две – хотели поговорить с Маселко, а также – воспользоваться туалетом.
По словам представителя Фонда DEJURE Степана Берко, представители Нацполиции заявили, что Маселко нашли в офисе благодаря "оперативному везению".
Они были настолько уверены, что им повезет, что когда им сообщили, что Маселко нет, то еще час торчали в подъезде и заглядывали в окна,
– отметил он.
"Биллинг и наружку в рамках административного производства проводить не могли – еще и без решения суда. Вот что такое оперативное везение", – добавил Берко.
Что говорит Маселко
Сам Маселко, который является главой совета общественного контроля НАБУ, адвокатом и членом правления Фонда, уже прокомментировал визит правоохранителей с протоколом.
Он объяснил, что как член Общественного совета добродетели оценивал судьей ОАСК. Вместе с коллегами обнаружили много фактов недоброчесности, в частности в отношении судьи Татьяны Скочок.
Единственное, что я о ней знаю – она бывшая помощница Портнова. Когда она увидела отрицательное заключение, решила, что это месть против нее,
– отметил юрист.
"А я даже не пересекался с ней. И не помню, голосовал ли за общее решение Общественного совета добродетели", – отметил он.
Фонд DEJURE и Стерненко
Стоит отметить, что именно Фонд DEJURE выступает соорганизатором акции в поддержку Стерненко, которая состоится возле Офиса Президента 27 февраля.
Представители Фонда активно выражают позицию по этому делу. В частности – вчера, 25 февраля, глава его правления Михаил Жернаков поддержал активиста в эфире программы "Право на власть".
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