Украинский юристу Роману Маселко пытались вручить административный протокол о конфликте интересов. Говорится о голосовании, которое касалось Татьяны Скочок, бывшей помощницы Андрея Портнова.

Маселко вменяют, что у него был конфликт интересов, когда в Общественном совете добродетели он голосовал за заключение о недоброчесности судьи ОАСК – бывшей помощницы Портнова.

К теме В офис Фонда DEJURE пришла полиция: хотят поговорить с Романом Маселко

Как сообщили на фейсбук-странице Фонда DEJURE, официальных причин для визита правоохранителей в их офис было две – хотели поговорить с Маселко, а также – воспользоваться туалетом.

По словам представителя Фонда DEJURE Степана Берко, представители Нацполиции заявили, что Маселко нашли в офисе благодаря "оперативному везению".

Они были настолько уверены, что им повезет, что когда им сообщили, что Маселко нет, то еще час торчали в подъезде и заглядывали в окна,

– отметил он.

"Биллинг и наружку в рамках административного производства проводить не могли – еще и без решения суда. Вот что такое оперативное везение", – добавил Берко.

Важно! Административный протокол является основанием для рассмотрения и решения дела об административных правонарушениях. В качестве наказания по таким делам применяют штрафы.

Что говорит Маселко

Сам Маселко, который является главой совета общественного контроля НАБУ, адвокатом и членом правления Фонда, уже прокомментировал визит правоохранителей с протоколом.

Он объяснил, что как член Общественного совета добродетели оценивал судьей ОАСК. Вместе с коллегами обнаружили много фактов недоброчесности, в частности в отношении судьи Татьяны Скочок.

Единственное, что я о ней знаю – она ​​бывшая помощница Портнова. Когда она увидела отрицательное заключение, решила, что это месть против нее,

– отметил юрист.

"А я даже не пересекался с ней. И не помню, голосовал ли за общее решение Общественного совета добродетели", – отметил он.

Фонд DEJURE и Стерненко

Стоит отметить, что именно Фонд DEJURE выступает соорганизатором акции в поддержку Стерненко, которая состоится возле Офиса Президента 27 февраля.

Представители Фонда активно выражают позицию по этому делу. В частности – вчера, 25 февраля, глава его правления Михаил Жернаков поддержал активиста в эфире программы "Право на власть".