По данным Укргидрометцентра, в марте 2021 года в Украину еще может вернуться холодный арктический воздух с севера. Такую погоду будут сопровождать снегопады и холод.

Синоптики убеждают, что нынешний холод отступит уже на выходных. В частности, с 22 февраля температурные показатели повысятся.

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В Укргидрометцентре тоже не исключают, что температура воздуха составит выше 0 градусов даже ночью. Синоптик Наталья Голеня рассказала, что в ночные часы будет слабый мороз, а днем 1 – 5 градусов тепла.

На западе и юге страны до 8 градусов, может быть и до 10 градусов тепла. Только на севере и востоке еще будут морозы,

– рассказала синоптик.

Снимать варежки и теплые свитера можно, но прятать теплые вещи еще не стоит. Солнце и плюсовая температура хоть и начнут радовать украинцев, но столбик термометра еще может опускаться до конца марта.

Приход тепла сначала будут сопровождать небольшие осадки, а затем Украину накроют туманы. Следовательно, констатировать приход весны можно будет уже в конце марта.

Погодные приметы и обычаи

Сведения о том, когда в Украину придет весна, украинцы пытаются предсказать и благодаря приметам. Об этом знает и значительное количество киевлян. В частности, местные жители рассказали о таких из них:

если курица или голубь из лужи пьет воду, то будет дождь;

если вечером красное небо – будет мороз;

если много снега, то будет хороший урожай;

если ласточки высоко летают, то не будет дождя, а если низко – стоит ожидать осадков.

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Что предсказал сурок

Однако люди предсказывают приход весны не только по народным приметам, но и с помощью обычаев. В частности, уже несколько лет подряд для этого наблюдают за сурками. Согласно примете, если сурок, выйдя из домика, увидит свою тень – весна придет нескоро, но если не увидит, то стоит ждать потепления.

Справка. Традиционно День сурка отмечают 2 февраля. Считают, что именно в этот день по поведению грызуна можно определить, когда придет весна и сколько она продлится. О Дне сурка в 2021 году – читайте здесь.

В этом году харьковский сурок Тимка дал свой "прогноз". Из-за пасмурной погоды он не увидел свою тень, а это прогнозирует раннюю весну. Между тем львовские сурки до сих пор спят. Однако директор Львовского эколого-натуралистического центра отметил, что другие их животные дали положительный прогноз.