В марте вернутся снегопады и холод: какой будет погода весной
По данным Укргидрометцентра, в марте 2021 года в Украину еще может вернуться холодный арктический воздух с севера. Такую погоду будут сопровождать снегопады и холод.
Источник:24 канал
Синоптики убеждают, что нынешний холод отступит уже на выходных. В частности, с 22 февраля температурные показатели повысятся.
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В Укргидрометцентре тоже не исключают, что температура воздуха составит выше 0 градусов даже ночью. Синоптик Наталья Голеня рассказала, что в ночные часы будет слабый мороз, а днем 1 – 5 градусов тепла.
На западе и юге страны до 8 градусов, может быть и до 10 градусов тепла. Только на севере и востоке еще будут морозы,
– рассказала синоптик.
Снимать варежки и теплые свитера можно, но прятать теплые вещи еще не стоит. Солнце и плюсовая температура хоть и начнут радовать украинцев, но столбик термометра еще может опускаться до конца марта.
Приход тепла сначала будут сопровождать небольшие осадки, а затем Украину накроют туманы. Следовательно, констатировать приход весны можно будет уже в конце марта.
Погодные приметы и обычаи
Сведения о том, когда в Украину придет весна, украинцы пытаются предсказать и благодаря приметам. Об этом знает и значительное количество киевлян. В частности, местные жители рассказали о таких из них:
- если курица или голубь из лужи пьет воду, то будет дождь;
- если вечером красное небо – будет мороз;
- если много снега, то будет хороший урожай;
- если ласточки высоко летают, то не будет дождя, а если низко – стоит ожидать осадков.
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Что предсказал сурок
Однако люди предсказывают приход весны не только по народным приметам, но и с помощью обычаев. В частности, уже несколько лет подряд для этого наблюдают за сурками. Согласно примете, если сурок, выйдя из домика, увидит свою тень – весна придет нескоро, но если не увидит, то стоит ждать потепления.
В этом году харьковский сурок Тимка дал свой "прогноз". Из-за пасмурной погоды он не увидел свою тень, а это прогнозирует раннюю весну. Между тем львовские сурки до сих пор спят. Однако директор Львовского эколого-натуралистического центра отметил, что другие их животные дали положительный прогноз.
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