На одном из отдаленных Маршалловых островов местные обнаружили интересную находку – судно, которое волной прибило к берегу. Когда его взялись исследовать, то обнаружили настоящее скрытое "сокровище" – партию кокаина на 82 миллиона долларов.

Партия составляла 649 килограммов наркотиков. Об этом сообщает издание Sky News.

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Сначала местные не заметили "сокровищ", а просто пытались вытащить лодку. И это было крайне трудно, поэтому решили ее обыскать.

Тогда нашли скрытый отсек под палубой, где кто-то спрятал брошенный кокаин. Местные сообщили в полицию, которая "снежок" конфисковала, а затем уничтожила на мусоросжигательном заводе.

Местные чиновники предполагают, что это судно могло перевозить партию наркотиков из Центраной или Южной Америки. Поечму лодка покмнули и куда пытались отправить кокаин – пока неизвестно.

Кроме того, предполагают, что в целом судно провело в море примерно год-два.

Маршалловы острова в Тихом океане: карта