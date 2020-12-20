На остров выбросило "лодку-призрак" с "сокровищами" на 82 миллиона долларов
На одном из отдаленных Маршалловых островов местные обнаружили интересную находку – судно, которое волной прибило к берегу. Когда его взялись исследовать, то обнаружили настоящее скрытое "сокровище" – партию кокаина на 82 миллиона долларов.
Партия составляла 649 килограммов наркотиков. Об этом сообщает издание Sky News.
Интересно Пенсионерка – с травой за пазухой: 71-летняя женщина хотела пронести через границу наркотики – видео
Сначала местные не заметили "сокровищ", а просто пытались вытащить лодку. И это было крайне трудно, поэтому решили ее обыскать.
Тогда нашли скрытый отсек под палубой, где кто-то спрятал брошенный кокаин. Местные сообщили в полицию, которая "снежок" конфисковала, а затем уничтожила на мусоросжигательном заводе.
Местные чиновники предполагают, что это судно могло перевозить партию наркотиков из Центраной или Южной Америки. Поечму лодка покмнули и куда пытались отправить кокаин – пока неизвестно.
Кроме того, предполагают, что в целом судно провело в море примерно год-два.
Маршалловы острова в Тихом океане: карта
Поделиться новостью