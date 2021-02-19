Когда я впервые шла на марш за права женщин, мне казалось, что я собираюсь на войну.

С тех пор прошло 10 лет, но мои ощущения не изменились.

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А изменилась ли реальность вокруг нас?

Тогда в 2011 году мы готовились к тому, что нас будут атаковать правые, мы разрабатывали и меняли маршрут, отходы и мало думали о том, почему тогда выйти на Марш за права женщин было настолько опасно. Но я думаю об этом сейчас, когда Украина отстояла свою свободу на публичных акциях и протестах, почему до сих пор мы не можем выйти и отпраздновать нашу столетнюю борьбу за равенство и видимость в общественном пространстве?

К сожалению, ситуация мало изменилась, потому что мы все еще ежегодно разрабатываем тщательный план безопасности, общаемся с полицией, нас постоянно атакуют консерваторы и правые.

Разница лишь в том, что тогда нас было 100, а теперь нас более 4 тысяч участниц и участников марша. И я знаю, что будет становиться больше с каждым днем.

То, что не изменилось и, видимо, не скоро изменится – это те же вопросы, о том, почему мы выходим на Марш женщин, чего нам дома не сидится, чего нам не хватает и нет ли более значимых проблем за которые стоит бороться.

5 причин пойти на Марш женщин 8 марта

Итак, я решила озвучить свои основные 5 причин, почему стоит выйти на Марш женщин-2021.

1. Потому что каждая из нас знает или имела в своей жизни истории насилия, но до сих пор наше общество пытается уверить нас, что это женщина виновата, потому что "она спровоцировала", "не так себя вела", "не туда ходила" и тд.

Почти не говорят о том, что именно насильник является причиной насилия и та культура, которая его воспитывает и покрывает. И это патриархальная культура, где женщину обвиняют в том, что она сделала что-то не так, а не мужчину, который почему-то не может себя контролировать.

2. Потому что до сих пор "женские вопросы" выглядят не существенными и не первоочередными. Есть универсальные вопросы, важные для всего общества, а есть "женские", как "женские штучки", или "женская логика". Весь мир говорит нам о том, что женщина это якобы какое-то преуменьшение, что это о несерьезных вопросах.

Мы должны это изменить и придать значимости таким сферам, как социальная политика, сфера заботы и обслуживания, они всегда имеют женское лицо и являются малооплачиваемыми.

3. Потому что мне надоело слышать "что ты, как баба" и видеть как унижают женщин ежедневно через этот снисходительный сексизм. Мы не "слабый пол", мы не существуем для того, чтобы "вдохновлять настоящих героев", мы сами героини и нам надоело быть обслуживающим персоналом.

И нет, это не наша "естественная роль" быть на второстепенных позициях, поскольку именно патриархальная система делает из нас "помощницу мужчины", ставит преграды заниматься тем, чем мы выбираем. Все эти запреты для женщин, начиная с законов и заканчивая "что люди подумают" возникли не просто так.

Женщинам приходится работать в 10 раз лучше, чтобы пробиться в "чисто мужские" сферы, ведь тебе нужно быть в 10 раз лучше чем мужчина, чтобы доказать им, что ты "можешь". Люди будут подмечать любую твою ошибку и связывать ее с твоим полом.

4. Потому что до сих пор люди считают, что быть женщиной – это "вдохновлять мужчину", и "хранить домашний очаг". Всех остальных женщин маркируем не такими, неправильными, не "женщинами". То радикальное утверждение, что женщина – это человек нам до сих пор приходится доказывать, в том числе на улице, во время Марша женщин за свои права, отбиваясь от агрессивных мужчин, которые хотят запихнуть нас на "свое место".

Мы должны доказать, что место женщины везде, где она сама захочет быть.

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5. Потому что мы устали, быть тихими, спокойными, занимать меньше места в пространстве, всегда быть красивыми и сексуальными для мужчин.

Мы хотим наконец быть собой и быть для себя.