Маркарова рассказала, чего будет добиваться для Украины от США
Оксана Маркарова рассказала, что на посту посла Украины в США будет добиваться от американских партнеров помощи в решении ряда вопросов. В частности, победы нашего государства в войне на Донбассе.
Источник:"Суспільне"
Также она рассказала, что будет пытаться добиться от Соединенных Штатов помощи в развитии военной способности Украины.
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Вопрос войны – ключевой для Украины
Оксана Маркарова отметила, что для Украины ключевыми являются вопросы войны на Донбассе, аннексированного Крыма, освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Поэтому этот вопрос защиты – все, что наш партнер может сделать для поддержки нашей позиции и сдерживания с одной стороны агрессора, но с другой мотивировка его через другие механизмы уйти с нашей территории,
– сказала финансистка.
Госпожа посол подчеркнула, что большую роль в завершении войны на Донбассе могут сыграть санкции против России. Их нужно постоянно усиливать, чтобы "заставить агрессора уйти".
Второе – это развитие военной способности
Она отметила, что Украине нужно развивать военную способность.
Речь идет не о "передаче каких-то катеров", а о "военной помощи оружием – летальным, нелетальным, любым другим".
Защита Украины в Черном море
Наконец Оксана Маркарова добавила, что важным является также вопрос защиты нашего государства в Черноморском бассейне. В целом приближение системы обороны Украины к стандартам НАТО.
Мы не говорим только о кораблях, только о системах защиты – это вопрос наработки общей системы, которая охватывает и управления, и тренинги, и непосредственно работу с нашими военными, и, конечно, технику и ее обслуживание,
– подытожила госпожа посол.
Задачи Маркаровой на посту посла Украины в США: что известно
- Владимир Зеленский дал Оксане Маркаровой ряд поручений. В частности, наладить контакт с администрацией президента США Джо Байдена.
- Среди задач, которые ставят перед Маркаровой в украинском МИД, также визит Байдена в Украину.
- Американские дипломаты поздравили Маркарову и выразили надежду на плодотворное сотрудничество между странами.
- Опираясь на опыт в сфере финансов, от нее ожидают и улучшения диалога со Всемирным Банком и МВФ.
- Однако сотрудничество с МВФ пока не является приоритетом.
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