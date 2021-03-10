Оксана Маркарова рассказала, что на посту посла Украины в США будет добиваться от американских партнеров помощи в решении ряда вопросов. В частности, победы нашего государства в войне на Донбассе.

Также она рассказала, что будет пытаться добиться от Соединенных Штатов помощи в развитии военной способности Украины.

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Вопрос войны – ключевой для Украины

Оксана Маркарова отметила, что для Украины ключевыми являются вопросы войны на Донбассе, аннексированного Крыма, освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Поэтому этот вопрос защиты – все, что наш партнер может сделать для поддержки нашей позиции и сдерживания с одной стороны агрессора, но с другой мотивировка его через другие механизмы уйти с нашей территории,

– сказала финансистка.

Госпожа посол подчеркнула, что большую роль в завершении войны на Донбассе могут сыграть санкции против России. Их нужно постоянно усиливать, чтобы "заставить агрессора уйти".

Второе – это развитие военной способности

Она отметила, что Украине нужно развивать военную способность.

Речь идет не о "передаче каких-то катеров", а о "военной помощи оружием – летальным, нелетальным, любым другим".

Защита Украины в Черном море

Наконец Оксана Маркарова добавила, что важным является также вопрос защиты нашего государства в Черноморском бассейне. В целом приближение системы обороны Украины к стандартам НАТО.

Мы не говорим только о кораблях, только о системах защиты – это вопрос наработки общей системы, которая охватывает и управления, и тренинги, и непосредственно работу с нашими военными, и, конечно, технику и ее обслуживание,

– подытожила госпожа посол.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2021 года назначил Оксану Маркарову послом Украины в США.

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