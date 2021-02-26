Маркарова поблагодарила за назначение послом в США и пообещала членство в НАТО
Президент Владимир Зеленский 25 февраля назначил єкс-министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в США. Новоназначенная госпожа посол поблагодарила за такое доверие.
Источник:Оксана Маркарова в фейсбуке
Финансистка, которую теперь можно называть и дипломатом, отметила, что представлять Украину в США – это большая честь и еще большая ответственность.
К слову Патриотизм и профессионализм: Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США
Рада присоединиться к эффективному украинському дипломатическому войску – мужчин и женщин, неутомимая работа которых – неотъемлемая часть многих побед как на международной арене, так и в Украине,
– подчеркнула Оксана Маркарова.
Только что назначенная госпожа посол отметила, что любит Украину и поделилась своим видением будущего развития нашего государства.
"Верю в то, что наша тысячелетняя история, умноженная на уникальную жизнестойкость, и начатая трансформация предоставляют нам шанс в 21 веке стать региональным лидером нового качества и надежным стратегическим партнером для Соединенных Штатов Америки", – заявила єкс-министр.
Кроме того, в своем посте она отметила возвращение Украины к европейской семье и пообещала будущее членство в НАТО.
Коротко об Оксане Маркаровой:
- Это известная украинская финансистка. Много лет она работала в инвестиционной сфере. В 2015 году стала заместителем министра финансов Украины.
- Уже через 3 года Оксана Маркарова заменила своего вчерашнего шефа Александра Данилюка на посту министра финансов.
- Что интересно, после смены власти в 2019 году Оксана Маркарова вместе с Арсеном Аваковым были единственными министрами, сохранившими свои посты.
- Впрочем, после отставки правительства Алексея Гончарука в 2020 году Маркарову уволили. Ее сменил Сергей Марченко, который ранее был заместителем Данилюка и Маркаровой.
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