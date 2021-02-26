Президент Владимир Зеленский 25 февраля назначил єкс-министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в США. Новоназначенная госпожа посол поблагодарила за такое доверие.

Финансистка, которую теперь можно называть и дипломатом, отметила, что представлять Украину в США – это большая честь и еще большая ответственность.

К слову Патриотизм и профессионализм: Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США

Рада присоединиться к эффективному украинському дипломатическому войску – мужчин и женщин, неутомимая работа которых – неотъемлемая часть многих побед как на международной арене, так и в Украине,

– подчеркнула Оксана Маркарова.

Только что назначенная госпожа посол отметила, что любит Украину и поделилась своим видением будущего развития нашего государства.

"Верю в то, что наша тысячелетняя история, умноженная на уникальную жизнестойкость, и начатая трансформация предоставляют нам шанс в 21 веке стать региональным лидером нового качества и надежным стратегическим партнером для Соединенных Штатов Америки", – заявила єкс-министр.

Кроме того, в своем посте она отметила возвращение Украины к европейской семье и пообещала будущее членство в НАТО.

Коротко об Оксане Маркаровой: