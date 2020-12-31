Идея назначить Оксану Маркарову послом Украины в США принадлежит главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Глава дипведомства убежден, что Маркарова идеально подходит на должность и хочет, чтобы она уехала в Штаты как можно скорее.

Избрание кандидатуры посла было тяжелым, – Кулеба

Кулеба отметил, что избрание кандидатуры посла было достаточно сложным. Об этом министр рассказал в интервью ТСН.

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У меня было несколько критериев к будущему послу. Случилось так, что Оксана Маркарова идеально вписалась в воображаемый портрет посла Украины в Вашингтоне,

– отметил Кулеба.

Послом может быть и не классический дипломат

То, что представителем Украины в США будет экс-глава Минфина, главу МИД не беспокоит. Кулеба считает, что в мире не существует устоявшейся практики назначать послами только классических дипломатов.

В Соединенных Штатах были разные люди послами. Был и представитель крупного бизнеса, было политическое назначение, были кадровые дипломаты. Были очень разные наши послы в США. Я благодарен каждому за ту работу, которая осуществлялась в Вашингтоне,

– объяснил министр.

Агреман на Маркарову получили беспрецедентно быстро

Кулеба отметил, что долго обсуждал с Маркаровой ее будущую деятельность. Политик настроена на сбалансированное развитие отношений с США. Более того, Украина получила беспрецедентно быстро агреман на Маркарову.

Спецпредставитель Госдепа относительно Украины принес бы много пользы

Еще одна важная позиция – возможное восстановление должности специального представителя Государственного департамента относительно Украины. По мнению Кулебы, эта должность принесла бы много пользы Киеву. Однако решение – за новой администрацией США.

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