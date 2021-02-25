Визит Байдена в Украину: в МИД поставили перед Маркаровой главные задачи
Оксана Маркарова получила задание организовать визит Джо Байдена в Украину. Президент США не приезжал в нашу страну с 2008 года.
Источник:Интерфакс-Украина
Госпожа посол также имеет задание установить активные и доверительные контакты с новой администрацией Штатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Топ-задачей для нее является организация визита президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года, и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особый год для Украины,
– сказал министр.
Оксана Маркарова должна наполнить стратегическое партнерство Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам Дмитрия Кулебы, будет безопасность.
Для Украины 2021 год является важным
Глава МИД отметил, что в 2021 году Украина празднует 30-ю годовщину независимости.
Мы доказали, что наше понимание независимости такое же, как американское понимание независимости. Независимость – это то, за что ты всегда готов бороться,
– добавил Дмитрий Кулеба
Разговор Зеленского с Байденом: что известно
- В Офисе Президента готовят визит Владимира Зеленского в США. Дмитрий Кулеба уже провел по этому поводу переговоры с госсекретарем Штатов.
- Заместитель глава ОП Игорь Жовква сообщил, что работа по линии не только Госдепартамента, но и Белого дома продолжается.
- По его словам, также готовится и телефонный разговор лидеров обеих стран.
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