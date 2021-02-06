Мариупольские спасатели отработали свои навыки. Они тренировались тушить пожар и эвакуировать жителей тамошнего пансионата ветеранов войны и труда.

Такую проверку устроили после 2 масштабных пожаров: в Харькове в доме для престарелых и в запорожской областной больнице. Смертельные пожары, к сожалению, унесли жизни 19 человек.

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Как проходили учения

По легенде учений – с территории пансионата для ветеранов труда и войны якобы идет густой дым. Поэтому на его ликвидацию выезжает пожарная машина с огнеборцами.

Учения проводят только на территории, потому что из-за пандемии посторонним внутрь помещения нельзя.



Мариупольские спасатели проводят учения / Фото 24 канала



Учения в Маруполе / Фото 24 канала

Что с жителями пансионата

70 постояльцев пансионата из якобы горящего здания заранее вывел персонал заведения. Помогли и тем, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться. Возгорание пожарные ликвидировали стремительно, говорят работники пансионата

Если произойдет пожар, то ребята справятся на все 100%,

– считает работница пансионата Людмила Путина.



Пожилых людей вывели работники / Фото 24 канала

Работники МЧС Донетчины хотят взяться за внеплановые проверки и медицинских учреждений на соблюдение пожарной безопасности. Но сейчас на инспекции спасателей, которые работают недалеко от линии фронта, действует мораторий. Впрочем они надеются, что после трагедий, которые недавно произошли, правительство отменит запрет и даст разрешение на проверки.

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