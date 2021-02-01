В Мариуполе за изнасилование школьника задержали 23-летнего парня
Ужасный случай сексуального насилия произошел в ночь на 31 января. Жертвой злоумышленника стал 14-летний парень.
Источник: прокуратура Донецкой области
Вскоре мужчине будут избирать меру пресечения. Если его вину признает суд, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Смотрите также Во Львове мужчина с расстройствами психики стрелял посреди улицы: фото
О подозрении в совершении преступления задержанному уже сообщили.
Что известно об изнасиловании школьника в Мариуполе
- По данным следствия, несовершеннолетний пострадавший шел домой и встретил своего знакомого.
- Старше подростка на 9 лет мужчина начал тянуть подростка к своему жилью.
- Там злоумышленник якобы и изнасиловал подростка.
Правоохранителям не пришлось долго искать подозреваемого. Его задержали в той же квартире, где и произошло преступление.
У задержанного, как оказалось, ранее уже была судимость за нанесение легких телесных повреждений, побоев и нападение на полицейского.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter