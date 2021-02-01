Ужасный случай сексуального насилия произошел в ночь на 31 января. Жертвой злоумышленника стал 14-летний парень.

Источник: прокуратура Донецкой области

Вскоре мужчине будут избирать меру пресечения. Если его вину признает суд, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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О подозрении в совершении преступления задержанному уже сообщили.

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По данным следствия, несовершеннолетний пострадавший шел домой и встретил своего знакомого.

Старше подростка на 9 лет мужчина начал тянуть подростка к своему жилью.

Там злоумышленник якобы и изнасиловал подростка.

Правоохранителям не пришлось долго искать подозреваемого. Его задержали в той же квартире, где и произошло преступление.

У задержанного, как оказалось, ранее уже была судимость за нанесение легких телесных повреждений, побоев и нападение на полицейского.