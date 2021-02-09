В Мариуполе умерла 28-летняя Ярослава Коляденко. Об обстоятельствах смерти контрактницы родом из Винницкой области пока не сообщают.

О потере землячки сообщили в родном селе – в Оратовский поселковой территориальной общине.

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Родом Ярослава именно из села Оратовка. Дома у нее остался 8-летний сын и родители. Женщина проходила военную службу по контракту в 56-й отдельной механизированной бригаде в Мариуполе.

Под постом поселкового совета в фейсбуке односельчане выражают соболезнования и слова поддержки родителям Ярославы.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье умершей военной.

Потери Украины на Донбассе в 2020 и 2021 годах

Отметим, что с начала 2021 года на Донбассе погибли 6 военных. Последними 6 февраля Украина потеряла двух героев Назария Полищука и Алексея Подвезенного. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве возле Новомихайловки. Еще один их товарищ находится в больнице.

А в 2020 году с Донбасса не вернулись по меньшей мере 75 украинских защитников.