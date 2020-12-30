В Мариуполе суд вынес вердикт в отношении бывшего боевика так называемой ДНР. 36-летнего предателя посадили на 4 года не только за участие в незаконных российских воинских формированиях, а и за то, что он обворовывал частные дома в Мариуполе.

В суде доказали, что в 2014 году 36-летний мужчина патрулировал районы Донецка и вместе с сообщниками "ловили" несогласных с действиями оккупационной администрации. Об этом пишет пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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После этого он вернулся в Мариуполь. С сентября 2019-го по январь 2020 года бывший боевик совершил несколько краж из частных домов в Левобережном районе города, откуда воровал имущество жителей.

Суд признал мужчину виновным по обвинениям в участии в незаконных вооруженных формированиях и совершении краж.

Ранее сайт 24 канала сообщал, что на Донбассе осудили бывшую депутатку Лиманского городского совета Донецкой области за сепаратизм. Ей дали условный срок.