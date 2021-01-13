Снимали на видео и выкладывали в сеть: в Мариуполе подростки насиловали 16-летнюю девушку
Полицейские Мариуполя разоблачили школьников 15 и 16 лет в совершении тяжкого преступления. По данным следствия, юноши неоднократно совершали насилие в отношении 16-летней девочки.
Злоумышленникам сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном группой лиц. Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Смотрите также Штраф за буллинг: во Львове суд вынес приговор отцу ругающегося школьника
Если юношей признают виновными, им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
Выкладывали записи в Телеграм
- По данным следствия, преступления подростки совершали несколько раз в марте 2020 года.
- Школьники систематически совершали над девушкой насильственные действия, а половые акты снимали на видео.
- Записи изнасилований подозреваемые распространяли в Телеграме.
Досудебное расследование преступления продолжается. Если полицейские и прокуроры смогут собрать достаточное количество доказательств и доказать вину задержанных в суде, их могут посадить несмотря на несовершеннолетний возраст. Впрочем, могут и отпустить, заменив наказание условным сроком.
Применяют ли в отношении к подросткам меру пресечения, неизвестно.
Поделиться новостью