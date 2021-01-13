Полицейские Мариуполя разоблачили школьников 15 и 16 лет в совершении тяжкого преступления. По данным следствия, юноши неоднократно совершали насилие в отношении 16-летней девочки.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном группой лиц. Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Если юношей признают виновными, им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Выкладывали записи в Телеграм

По данным следствия, преступления подростки совершали несколько раз в марте 2020 года.

Школьники систематически совершали над девушкой насильственные действия, а половые акты снимали на видео.

Записи изнасилований подозреваемые распространяли в Телеграме.

Досудебное расследование преступления продолжается. Если полицейские и прокуроры смогут собрать достаточное количество доказательств и доказать вину задержанных в суде, их могут посадить несмотря на несовершеннолетний возраст. Впрочем, могут и отпустить, заменив наказание условным сроком.

Применяют ли в отношении к подросткам меру пресечения, неизвестно.