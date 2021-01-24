Микрорайон "Восточный", в Мариуполе, 24 января 2015 года обстреляли пророссийские боевики. 30 секунд огня из "Града" и "Ураганов" забрали 31 жизнь. В городе почтили память погибших.

Мариупольцы приносят лампадки и цветы

Панихида состоялась возле памятного знака "Погибшим в необъявленной войне". Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

К теме В Украине – 6 годовщину обстрела Мариуполя: фото

В течение дня мариупольцы приносят к памятнику цветы и лампадки. А утром – в 9:15 – в то время, когда произошел обстрел, в Мариуполе зазвучали электросирены.

31 смерть, 117 раненых и разрушенная инфраструктура – последствия тех страшных 30 секунд. Жизнь, города разделилось на "до" и "после". Эту боль невозможно передать словами. Но этот день навсегда объединил каждого мариупольца. Мы осознали – самое ценное и хрупкое, что у нас есть – человеческая жизнь,

– сказал мэр города Вадим Бойченко.

Согласен с мэром и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он отметил, что погибшие живут в сердцах до тех пор, пока о них существует память.

Смотрите фото с панихиды по погибшим:

Что известно об обстреле Мариуполя в января 2015 года: