31 смерть и 117 раненых – в Мариуполе почтили память жертв обстрела 2015 года: фото
Микрорайон "Восточный", в Мариуполе, 24 января 2015 года обстреляли пророссийские боевики. 30 секунд огня из "Града" и "Ураганов" забрали 31 жизнь. В городе почтили память погибших.
Мариупольцы приносят лампадки и цветы
Панихида состоялась возле памятного знака "Погибшим в необъявленной войне". Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
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В течение дня мариупольцы приносят к памятнику цветы и лампадки. А утром – в 9:15 – в то время, когда произошел обстрел, в Мариуполе зазвучали электросирены.
31 смерть, 117 раненых и разрушенная инфраструктура – последствия тех страшных 30 секунд. Жизнь, города разделилось на "до" и "после". Эту боль невозможно передать словами. Но этот день навсегда объединил каждого мариупольца. Мы осознали – самое ценное и хрупкое, что у нас есть – человеческая жизнь,
– сказал мэр города Вадим Бойченко.
Согласен с мэром и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он отметил, что погибшие живут в сердцах до тех пор, пока о них существует память.
Смотрите фото с панихиды по погибшим:
Что известно об обстреле Мариуполя в января 2015 года:
- 24 января 2015 года обстреляли не только Мариуполь, но и прилегающий поселок Виноградное Волновахского района.
- 31 человек погиб, более 100 получили ранения.
- СБУ собрала доказательства, что город обстреливали из российского вооружения по приказу российских офицеров.
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