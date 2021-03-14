В Мариуполе пьяная мать второклассника пришла забрать ребенка из школы. Педагоги, учитывая состояние женщины, не отдавали сына и просили, чтобы за ним пришла бабушка. В результате женщина избила завуча и набросилась на директора.

Из-за агрессивного поведения женщины директору пришлось "скрутить" ее и вызвать полицию.

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Что рассказывают учителя

По словам педагогов, мать едва держалась на ногах. На следующий день завуч даже не смогла выйти на работу, потому что пошла на рентген. Классной руководительнице мать вывихнула плечо. Схватку сопровождали крики и громкие матерные слова. Все слышали дети.

Потом приехала полиция и женщину забрали в участок. Правда, потом отпустили.

Смотрите видео инцидента: