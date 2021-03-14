В Мариуполе пьяная мать пришла забирать ребенка из школы: директор ее "скрутил" – видео
В Мариуполе пьяная мать второклассника пришла забрать ребенка из школы. Педагоги, учитывая состояние женщины, не отдавали сына и просили, чтобы за ним пришла бабушка. В результате женщина избила завуча и набросилась на директора.
Источник:0629.com.ua
Из-за агрессивного поведения женщины директору пришлось "скрутить" ее и вызвать полицию.
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Что рассказывают учителя
По словам педагогов, мать едва держалась на ногах. На следующий день завуч даже не смогла выйти на работу, потому что пошла на рентген. Классной руководительнице мать вывихнула плечо. Схватку сопровождали крики и громкие матерные слова. Все слышали дети.
Потом приехала полиция и женщину забрали в участок. Правда, потом отпустили.
Смотрите видео инцидента:
Женщина не остановилась
Под вечер мать снова пришла в школу. Она пыталась вырвать дверь и взяла кирпич. Вероятно, хотела выбить окно. В школе снова вызвали полицию, однако женщина убежала.
Что известно о горе-матери
- В Мариуполе женщину хорошо знают. Как пишет издание, она переехала сюда в 2014 году из Донецка.
- Местные жители рассказали, что мать злоупотребляет алкоголем.
- Сын с ней не живет, потому что ее сожитель якобы не принимает.
- Ребенок часто бывает с бабушкой. Женщина посменно работает в котельной, поэтому мальчик ходит с ней.
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