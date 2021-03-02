Октябрьский суд Мариуполя вынес приговор торговому представителю компании "Наша Ряба", которого в 2019 году задержали полицейские Мариуполя с сумкой с наркотиками. Осужденный утверждает, что расфасованную по пакетикам партию метадона он приобрел для себя.

Следователи и прокуроры не доказали то, что мужчина планировал продавать наркотики, поэтому наказание ему вынесли достаточно мягкое. Смотрите также Изъяли более 100 свертков наркотиков: во Львове задержали наркодилера – фото За приобретение запрещенных веществ без цели сбыта нарушителя приговорили лишь к крупному штрафу. Что известно о задержанном с партией наркотиков в Мариуполе Как установили в суде, осужденный житель Мариуполя начал употреблять наркотики в 2019 году.

По его словам, узнав о том, что вещества можно покупать через соцсети, он сделал заказ.

21 апреля 2019 года мужчина забрал закладку с 19 магнитами и 49 пакетами с метадоном на проспекте Металлургов.

Через несколько минут на улице Куинджи его задержали полицейские. Во время заседаний суда мужчина признал свою вину и просил не наказывать его строго. Также он ссылался на то, что проходит реабилитацию. За совершенное преступление жителя Мариуполя решили оштрафовать на 35 700 гривен.