Что нужно обществу, чтобы превратить обычный храм в небольшом портовом городе на крутое образовательное и культурное пространство, читайте в нашем материале.

Мариупольский храм Святого Петра Могилы и собор Успения Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины при поддержке общины в 2020 году начал превращаться в уникальный храм Донбасса.

Также обратите внимание 2 года с Томосом: история и значение для Украины

Для того, чтобы в соборе, где уже завершаются ремонтные работы, начались удивительные превращения, нужен был инициативный человек, готовый взять на себя ответственность за изменения.

Инициатор изменений

Таким человеком стал мариуполец Кирилл Долимбаев, который взял на себя ответственность за координацию усилий общества.

Сам Кирилл, родился в Мариуполе и всю жизнь прожил в этом городе. Пятнадцать лет работает в банковской сфере. Рассказывает, что до 2014 года много внимания общественной деятельности или украинской культуре не уделял. Но Революция достоинства и начало войны с Россией сильно изменили его взгляды.



Кирилл Долимбаев / Фото из архива

Кирилл стал волонтером. Свои усилия он направил на поддержку украинских военнослужащих. Когда в армии ситуация стабилизировалась и помощь волонтеров перестала быть принципиально важной, переключал свое внимание на другие проекты.

Сначала – на те, которые были направлены на поддержку и популяризацию малого и среднего бизнеса. Потом – помогал региону справиться с коронавирусом и его негативными последствиями. Впоследствии начал поддерживать ПЦУ и помогать местному храму развиваться.

Одним из первых наиболее заметных проектов стала роспись храма Святого Петра Могилы и собора Успения Пресвятой Богородицы традиционной украинской "петриковкой".



Храм в Мариуполе / Фото из архива

Вариант петриковской росписи для храма мастерица из Львова Ольга Черемушкина создала уникальный. Она отошла от традиционных, для этого украинского стиля живописи, красного и желтого цветов и адаптировала роспись храма под море. Поэтому белые стены храма расписаны синими и желтыми узорами.

Работа получилась настолько грандиозной – совокупная площадь нанесенных узоров превысила 500 погонных метров, – что Петриковская роспись сооружения мариупольского храма официально внесена в национальную Книгу рекордов.

Смотрите также видео о росписе храма:

"На сегодня это единственный храм как в Украине, так и в мире, который полностью расписан самобытным украинским стилем "Петриковка". Данное достижение зафиксировано как рекорд Украины Национальным проектом Книга рекордов Украины", – пояснили представители Книги рекордов Украины.

Образовательный и культурный центр

Одной только росписью инициативы по развитию храма не завершились. Осенью при храме, где еще продолжаются строительные работы, начали создавать образовательное пространство. Сделали за 2,5 месяца. С января этого года школа начала работать.

Все делаем на общественные деньги, крупных спонсоров или меценатов у нас нет. Мариуполь – город с монопредприятиями, которые не готовы финансировать такие инициативы. Эти предприятия – холдинг Рината Ахметова "Метинвест", который не будет поддерживать инициативы ПЦУ, и порт,

– рассказывает Долимбаев.

Бесплатная Школа бандуры и украинской живописи имени Василия Слепака при храме начала работу в конце февраля.



Ученица Школы бандуры и украинской живописи имени Василия Слепака / Фото из архива

"Сначала у нас была только одна бандура, этот инструмент – недешевое удовольствие. Сейчас применяемая взрослая бандура стоит в пределах 20-30 тысяч гривен. Новая будет стоить от 1,5 – 2 тысяч долларов. Мы нашу практически случайно приобрели в селе Запорожской области за символическую цену, она была в отличном состоянии", – рассказывает Долимбаев.

Первая ученица школы начала осваивать мастерство игры на бандуре с нуля и за шесть дистанционных занятий выучила свою первую композицию.

Вторая ученица появилась после того, как в Черниговской области для школы нашли еще одну бандуру. Удаленные занятия для обоих проводит киевский бандурист Руслан Солоненко.

"Руслан также производит бандуры и в дальнейшем мы бы хотели к нему обратиться как к мастеру, который сделает для школы инструменты", – рассказывает Долимбаев.



Ученица Школы бандуры и украинской живописи имени Василия Слепака / Фото из архива

Также при храме начала работать школа, где дети и подростки учатся рисовать петриковской росписью. Проводит занятия в онлайн режиме львовская мастерица Ольга Черемушкина.

Кроме того, в образовательном пространстве есть курсы итальянского и английского языков для подростков. В планах – добавить курсы украинского и немецкого языков.

Кроме как в культурном центре при храме уже можно научиться техникам украинской вышивки, писанкарству, иконописи и украинского песнопения.

Наша принципиальная позиция, что все курсы для детей – бесплатные. Это не то место, где нужно зарабатывать. Мы хотим, чтобы дети и взрослые развивались в парадигме украинской культуры, изучали украинский язык, музыкальные инструменты и живопись,

– отмечает Долимбаев.

Добавляет, что взрослым, которые захотят приобщиться к обучению, здесь также будут рады. Однако они будут платить за занятия какие-то символические деньги, которые в полном объеме пойдут на оплату работы учителей и на санитарную обработку помещения.



Ученицы школы бандуры и украинской живописи имени Василия Слепака / Фото из архива

Общественная библиотека

Еще одна инициатива, над реализацией которой сейчас работают в храме – создание общественной библиотеки имени Василия Стуса. Помещение для нее на втором этаже храма готовили фактически с нуля.

На втором этаже не было ничего, ни освещения, ни отопления. И мы все начали восстанавливать как для библиотеки, так и для школы игры на бандуре,

– говорит Долимбаев.

По его словам, библиотеку планируют открыть уже в конце весны. После открытия у всех желающих будет возможность или почитать книги в небольшом читальном зале, или взять домой, или присоединиться к буккросингу. Все книги – исключительно украиноязычные, самых разных жанров и направлений.

Помещение Школы бандуры и украинской живописи имени Василия Слепака / Фото из архива

"Кроме того, там будет Воркспейс, чтобы все, кто нуждаются, могли прийти поработать. Будет два рабочих места, интернет, ноутбуки. Час можно будет прийти и поработать бесплатно", – добавляет Долимбаев.

В холле второго этажа кафедрального собора будет работать постоянная экспозиция украинских старинных вышивок и музыкальных инструментов. "Это будет три бандуры конца XIX-начала ХХ века, кобза, трембита", – рассказывает волонтер.

Имена сотен меценатов и благотворителей, благодаря которым была создана школа, уже отражены на мемориальной таблице, размещенной на стене возле здания для занятий. Меценаты, которые делали благотворительные взносы после 26 декабря 2020 года, будут отражены на другой мемориальной табличке, которая будет расположена на стене будущей библиотеки украинской литературы имени Василия Стуса.

Также интересно Построил еще гетман Иван Мазепа: ПЦУ восстановит храм на Черниговщине

"Мы в этом храме ПЦУ делаем не только духовный, но и культурный центр Донбасса", – отмечает Долимбаев.

Поддержать эту культурную инициативу может каждый желающий по реквизитам:

МоноБанк – 5375411500922880

ПриватБанк – 4731219114792710