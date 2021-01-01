В ночь с 31 декабря на 1 января в Мариуполе собрались сотни людей для празднования Нового года. В полночь в центре города запустили фейерверки, однако те полетели в толпу.

Соответствующий фейерверк на площади среди людей установил неизвестный мужчина. Видео инцидента опубликовал мариуполец Борис Яковенко на своей странице в фейсбуке.

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Детали инцидента

Залпы полетели в окружающих, среди которых были и дети. На видео видно, как люди пытались уклониться от салютов, а родители бросились забирать детей подальше от фейерверков.

Мариуполь под канонаду фейерверков встретил 2021 год,

– написал автор видео в комментарии к сообщению.

В то же время пока неизвестно, были ли среди горожан пострадавшие в результате инцидента с пиротехникой.

В центре Мариуполя фейерверки полетели в людей: смотрите видео

Обратите внимание! В прифронтовом Мариуполе с 2014 года действует запрет на любые фейерверки. Наказание за соответствующие действия предусматривает наложение штрафа от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией пиротехнических средств.