В Мариуполе фейерверки полетели в толпу с детьми: шокирующее видео
В ночь с 31 декабря на 1 января в Мариуполе собрались сотни людей для празднования Нового года. В полночь в центре города запустили фейерверки, однако те полетели в толпу.
Соответствующий фейерверк на площади среди людей установил неизвестный мужчина. Видео инцидента опубликовал мариуполец Борис Яковенко на своей странице в фейсбуке.
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Детали инцидента
Залпы полетели в окружающих, среди которых были и дети. На видео видно, как люди пытались уклониться от салютов, а родители бросились забирать детей подальше от фейерверков.
Мариуполь под канонаду фейерверков встретил 2021 год,
– написал автор видео в комментарии к сообщению.
В то же время пока неизвестно, были ли среди горожан пострадавшие в результате инцидента с пиротехникой.
В центре Мариуполя фейерверки полетели в людей: смотрите видео
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