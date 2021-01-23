После возвращения из детского сада в Мариуполе, мать обнаружили у 3-летнего ребенка гематомы. Оказалось, что малышка получила химический ожог.

Сейчас все обстоятельства того, что на самом деле произошло, устанавливают правоохранители. Об этом говорится на странице пресс-службы полиции Донетчины.

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Что случилось с ребенком

Инцидент произошел 20 января в центральном районе Мариуполя. Мать сообщила полиции, что накануне к ней обратилась воспитательница детсада. Она рассказала, что ее ребенок жалуется на боль в ножках.

Уже дома женщина обнаружила, что у дочери есть гематомы.

Что говорят медики и полиция

Впоследствии, уже в больнице, медики установили, что это химический ожог. Как именно травмировался ребенок пока неизвестно.

По данному факту открыли уголовное производство об умышленных легких телесных повреждениях.