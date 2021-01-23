В Мариуполе 3-летний ребенок получил химический ожог в детсаду: что произошло
После возвращения из детского сада в Мариуполе, мать обнаружили у 3-летнего ребенка гематомы. Оказалось, что малышка получила химический ожог.
Сейчас все обстоятельства того, что на самом деле произошло, устанавливают правоохранители. Об этом говорится на странице пресс-службы полиции Донетчины.
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Что случилось с ребенком
Инцидент произошел 20 января в центральном районе Мариуполя. Мать сообщила полиции, что накануне к ней обратилась воспитательница детсада. Она рассказала, что ее ребенок жалуется на боль в ножках.
Уже дома женщина обнаружила, что у дочери есть гематомы.
Что говорят медики и полиция
Впоследствии, уже в больнице, медики установили, что это химический ожог. Как именно травмировался ребенок пока неизвестно.
По данному факту открыли уголовное производство об умышленных легких телесных повреждениях.
Что такое химический ожог?
Химические ожоги возникают вследствие поражения веществами, способными быстро вызвать некроз тканей в результате взаимодействия повреждающих агентов с веществами, входящими в состав клеток.
При ожогах чаще всего поражается кожа лица, кисти рук, пищевод и желудок.
Первую помощь следует оказывать как можно быстрее – во время первый 5 – 10 минут.
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