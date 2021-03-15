Нардепа Марину Никитину внесли в реестр коррупционеров и оштрафовали. Женщина взяла себе в помощники своего мужа и просила назначить ему зарплату. Она брала себе в помощники визажиста.

Печерский райсуд признал ее виновной в совершении административного нарушения. Нардепа оштрафовали на 3400 гривен. К теме Я не нарочно, – Потураев объяснил, как оказался в реестре коррупционеров Марина Никитина трудоустроила мужа Став депутатом, Марина Никитина выбрала себе двух помощников на платной основе: мужа Александра и визажиста Викторию Гужву.

Муж Никитиной должен был выполнять обязанности помощника депутата с 3 сентября 2019 года, а его заработная плата должна была составлять 24 тысяч гривен.

В марте 2020 года мужчину уволили, а на Никитину открыли дело об административных правонарушениях.

Печерский райсуд Киева признал ее виновной по статье о конфликте интересов.

Марину Никитину внесли в Реестр коррупционеров НАПК. Как говорится на странице ее профиля, нардеп "совершила действия или принимала решения в условиях реального конфликта интересов".

Никитина в Реестре коррупционеров / Скриншот Что известно о Марине Никитиной В 2019 году была избрана депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №82 в Запорожской области.

Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Сейчас официальная помощница по трудовому договору у нее одна – Мария Юдина.

Никитина в фейсбуке писала, что мужа и визажиста взяла себе в помощники не просто так. Они якобы доказали своим трудом профессионализм и честность. Впрочем после скандала, женщина сообщение удалила.