Депутата "Слуги народа" оштрафовали за назначение мужа собственным помощником
Нардепа Марину Никитину внесли в реестр коррупционеров и оштрафовали. Женщина взяла себе в помощники своего мужа и просила назначить ему зарплату. Она брала себе в помощники визажиста.
Источник:"Честно"
Печерский райсуд признал ее виновной в совершении административного нарушения. Нардепа оштрафовали на 3400 гривен.
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Марина Никитина трудоустроила мужа
- Став депутатом, Марина Никитина выбрала себе двух помощников на платной основе: мужа Александра и визажиста Викторию Гужву.
- Муж Никитиной должен был выполнять обязанности помощника депутата с 3 сентября 2019 года, а его заработная плата должна была составлять 24 тысяч гривен.
- В марте 2020 года мужчину уволили, а на Никитину открыли дело об административных правонарушениях.
- Печерский райсуд Киева признал ее виновной по статье о конфликте интересов.
- Марину Никитину внесли в Реестр коррупционеров НАПК. Как говорится на странице ее профиля, нардеп "совершила действия или принимала решения в условиях реального конфликта интересов".
Никитина в Реестре коррупционеров / Скриншот
Что известно о Марине Никитиной
- В 2019 году была избрана депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №82 в Запорожской области.
- Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
- Сейчас официальная помощница по трудовому договору у нее одна – Мария Юдина.
- Никитина в фейсбуке писала, что мужа и визажиста взяла себе в помощники не просто так. Они якобы доказали своим трудом профессионализм и честность. Впрочем после скандала, женщина сообщение удалила.
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