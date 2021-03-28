Решила, что может обойти закон, – Шиба о судье, оставшейся на должности несмотря на приговор
Судья Марина Лозинская осталась в должности после заключения Общественного совета доброченосты. Это решение незаконно обжаловал одиозный Окружной административный суд Киева.
Источник:24 канал
Об этом в своем блоге "Честь и НЕчесть" рассказала исполнительный директор общественной организации Фонд DEJURE Ирина Шиба. Она объяснила, что решение ОАСК законных оснований – не имеет.
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Как Лозинскую оставили в должности
В октябре 2019 года Лозанская проходила квалификационное оценивание. Коллегия комиссии проигнорировала вывод ГРД и решила, что она соответствует должности.
Судья Лозанская имела ожидать решения ВККС, однако решила, что может обойти закон, потому обжаловала это в Верховном суде. Она подкрепила свои требования решением ОАСК, который любезно отменил вывод ГРД
– подчеркнула Шиба.
Кассационный административный суд, а также Большая палата Верховного суда, отказались удовлетворять иск Лозинской. По мнению Шибы, этим Большая палата наконец поставила точку в вопросе подтверждения добропорядочности судей.
Руководительница Фонда DEJURE рассказала, что Высший совет правосудия в 2021 году рекомендовал президенту назначить Лозинскую судьей Соломенского районного суда Киева бессрочно.
Что известно о Марине Лозинской
- Лозинская – судья со времен Майдана, которая позволила держать под стражей участника мирных собраний.
- После 2014 года она неоднократно ездила в Москву и временно оккупированнвй Крым.
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