Судья Марина Лозинская осталась в должности после заключения Общественного совета доброченосты. Это решение незаконно обжаловал одиозный Окружной административный суд Киева.

Об этом в своем блоге "Честь и НЕчесть" рассказала исполнительный директор общественной организации Фонд DEJURE Ирина Шиба. Она объяснила, что решение ОАСК законных оснований – не имеет.

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Как Лозинскую оставили в должности

В октябре 2019 года Лозанская проходила квалификационное оценивание. Коллегия комиссии проигнорировала вывод ГРД и решила, что она соответствует должности.

Обратите внимание! Это соответствие должно подтвердить минимум 11 членов Высшей квалификационной комиссии судей на пленарном заседании.

Судья Лозанская имела ожидать решения ВККС, однако решила, что может обойти закон, потому обжаловала это в Верховном суде. Она подкрепила свои требования решением ОАСК, который любезно отменил вывод ГРД

– подчеркнула Шиба.

Кассационный административный суд, а также Большая палата Верховного суда, отказались удовлетворять иск Лозинской. По мнению Шибы, этим Большая палата наконец поставила точку в вопросе подтверждения добропорядочности судей.

Руководительница Фонда DEJURE рассказала, что Высший совет правосудия в 2021 году рекомендовал президенту назначить Лозинскую судьей Соломенского районного суда Киева бессрочно.

Что известно о Марине Лозинской

Лозинская – судья со времен Майдана, которая позволила держать под стражей участника мирных собраний.

После 2014 года она неоднократно ездила в Москву и временно оккупированнвй Крым.

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