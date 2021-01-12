На Международной выставке в Париже Пабло Пикассо называл картины украинской художницы Марии Примаченко работами гениальной женщины. В то же время Марк Шагал настолько вдохновился ее причудливыми существами, что и сам перенял в свое творчество подобные мотивы.

Одна из самых известных художниц Украины родилась 12 января 1909 года. Почти всю свою жизнь она провела в селе Болотня, что в 70 километрах от Киева. В то же время ее работы покоряли Париж, Монреаль и Прагу. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Односельчане Марии Примаченко не слишком интересовались ее достижениями. Однако когда у художницы появился первый в селе патефон, они осознали, что рядом живет успешная мастерица. Впрочем, Примаченко была более известной как швея, которая могла бы сшить лучшую рубашку.



Мария Примаченко / Скриншот с видео

К Примаченко наведывались известные гости

В сельский дом Марии Примаченко часто наведывались гости. В частности, к ней приезжали поэты Павел Тычина и Николай Бажан, режиссер Сергей Параджанов и высшие чиновники.

Встречала гостей Мария в собственноручно вышитой рубашке и длинной юбке, которая прикрывала больную ногу. Все из-за того, что в семилетнем возрасте она тяжело заболела.

Диагноз художницы был неутешительный – полиомиелит. На протяжении всей жизни художница переживала страшные боли. Из-за этого ей сделали не одну операцию. Современники вспоминают, что именно отсутствие возможности сполна работать в поле с семьей дало девочке достаточно свободного времени, чтобы она начала рисовать.

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Когда обнаружили талант

Примаченко раскрыла свой талант в 17 лет. Тогда она нашла пластичную глину, которой разрисовала собственный дом. Поступок девушки пришелся по душе всей окрестности, поэтому вскоре у нее сделали первый заказ.

За раскраску дома соседей Мария получила вознаграждение – поросенка. Впоследствии, именно оно помогло всей ее семье выжить в голодные времена.



Одна из работ художницы / Картина Марии Примаченко

Впоследствии Примаченко увлеклась вышивкой и даже посещала школу для народных мастеров. Там ее заметила другая художница Татьяна Флору, которая и побудила Примаченко развивать свой талант.

Наивное искусство

Затем художница начала создавать сказочные миры в направлении наивного искусства. Так называют направление примитивизма. Ему присущи яркие цвета, отсутствие линейной перспективы, обобщенность форм и контуры на предметах. Таким картинам свойственна определенная "детскость", искренность, но не редко и символизм.

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Примаченко никогда не смешивала краски, а кисточку делала сама из кошачьей шерсти. В своих работах она изображала очаровательных животных, цветы и сюжеты из крестьянского быта.



Изображение птички / Картина Марии Примаченко



"Лежень лег под яблоней" / Картина Марии Примаченко

В активе Марии Примаченко более тысячи картин. Художница никогда не брала денег за свои работы – она их только дарила. Хотя теперь ее картины стоят десятки тысяч гривен.

Какой была жизнь художницы

Мария Примаченко с сыном всегда жили в большой нужде. Ее муж погиб еще на фронте. Всю жизнь они строили дом на своем дворе, потому что в старом доме, который достался художнице от родителей, были тяжелые условия.

Как – то к художнице приехала делегация Союза художников Украины, чтобы вручить очередное отличие, и застали Примаченко на столе – она белила потолок, опираясь одной рукой на костыль.

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Сердце художницы перестало биться 18 августа 1997 года. К тому времени ей было 89 лет.