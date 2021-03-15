Семилетняя Мария Борисова из села Счастливое, что на Херсонщине, пропала 7 марта. Правоохранители нашли тело девочки 11 марта. А еще через 3 дня полицейские задержали 63-летнего подозреваемого в убийстве ребенка, ему уже избрали меру пресечения.

Все, что известно об ужасной трагедии, которая недавно всколыхнула Украину, читайте в материале.

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Убийство Марии Борисовой: последние новости

Вечером 14 марта стало известно о задержании 63-летнего подозреваемого в убийстве девочки. Первой об этом сообщила начальница департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко. По ее словам, задержание проводили "по горячим следам".

Подтвердил информацию и руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

Когда полицейские пришли к дому злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами,

– написал Клименко в фейсбуке.

Для того, чтобы задержать подозреваемого, правоохранители дождались результатов экспертиз. Также через детектор прошли десятки местных жителей.

Впоследствии Министерство внутренних дел обнародовало фотографию подозреваемого.



Подозреваемый в убийстве 7-летней Марийки Борисовой / Фото МВД

Вечером 14 марта следственный судья Херсонского городского суда взял подозреваемого под стражу до 12 мая 2021 года без права внесения залога.

В полиции также рассказали, что подозреваемый в убийстве был другом отца погибшей Марии Борисовой. А СМИ пишут, что злоумышленник якобы уже отсидел срок из-за изнасилования мальчика в селе Счастливое.

Исчезновение девочки

Семилетняя Мария Борисова жила в двухэтажке в селе Счастливое, что на Херсонщине. 7 марта ребенок пропал.

Девочка вышла из дома примерно в 17:30 играть на улицу. Впоследствии мать заметила, что ее во дворе уже нет и сообщила об этом правоохранителям.

Сначала ребенка искали сами родители, а затем присоединилась полиция и волонтеры.



Поисковая операция Марии Борисовой / Фото Информатор Херсон

Какими были результаты поисков

Местные жители рассказали, что девочку в последний раз видели недалеко от автобусной остановки. По рассказам детей, она пришла туда встречать папу, потому что ждала подарок на 8 Марта. Хотя сам отец такую информацию отрицает – мол, она не могла бежать на остановку, потому что он на ней никогда не выходил.

К слову, родители Марийки были разведены. Как пишет Obozrevatel, девочка вместе с братом жила с мамой. Отец жил в том же селе, однако ездил на сезонные работы. Представители местной власти заявляют, что семья находится на спецучете.

Первые 2 дня поисков не дали результатов. Поэтому правоохранители начали опрашивать жителей села и собирать любую информацию в соседних населенных пунктах. В частности, провели разговоры примерно с 600 людьми, просмотрели камеры видеонаблюдения, проверили Северо-Крымский канал, который проходит недалеко от села, а также заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации.

На четвертый день полиция привлекла полиграф, чтобы проверить показания родных пропавшего ребенка.

Какие версии исчезновения рассматривали

ребенок мог сам сбежать из дома,

попасть в руки злоумышленника,

ребенка могли похитить с автобусной остановки.

Ребенка нашли мертвым

Поиски завершились 11 марта. Полицейские нашли тело Марии Борисовой в сельскохозяйственном помещении.

Правоохранители отметили, что смерть была насильственной. По предварительным выводам судмедэкспертов, девочку задушили. Кроме того, на ее теле обнаружили телесные повреждения и волосы половых органов. Поэтому ребенок мог стать жертвой полового преступления.

Ужасные детали Тело пропавшей Марии Борисовой было в мешке: 7-летнюю девочку могли задушить и изнасиловать

По информации ТСН, тело ребенка обнаружили в одном из недостроенных сараев. Мария Борисова была спрятана в белый полиэтиленовый мешок, завязанный лентой. Известно, что девочка была в той же одежде, в которой исчезла.

Хозяин сарая говорит, что раньше там никаких мешков не было. Кроме того, правоохранители и волонтеры территорию села и вокруг него проверили несколько раз. И сарай, где обнаружили тело, также осматривали. Следователи считают, что тело убитого ребенка где-то скрывали.

Марию Борисову нашли мертвой: смотрите видео с места и комментарий полиции

Полиция начала поиски причастного к убийству

Сначала дело возбудили по факту исчезновения Марии. Впоследствии его переквалифицировали по статье об умышленном убийстве.

После того, как девочку нашли мертвой, полицейские начали прорабатывать почти всех жителей села. Особое внимание обращали на ранее судимых не только в Счастливом, но и в соседних селах Олешковского района. Опрашивали и тех, кто состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Впоследствии полиция сообщила, что среди подозреваемых – родственники убитой девочки и другие лица села Счастливое.

Марийку похоронили

12 марта Марию Борисову похоронили в селе Счастливое на Херсонщине. Гроб с телом девочки пронесли через всю деревню, останавливаясь у места, где она любила играть. Люди на прощание со школьницей приносили цветы и игрушки.

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