Все больше украинцев предпочли бы, чтобы власть окончательно запретила пророссийскую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Конечно, такое мнение только утвердилось после закрытия "медиаборделя" Медведчука. Однако СБУ подготовила еще и новые поводы для попрания пятой колонны Кремля.

Такое мнение высказал ведущий 24 канала Алексей Печий. Он отметил, что Служба безопасности Украины уже допросила кума Владимира Путина – Виктора Медведчука.

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В ведомстве подчеркнули, что вопросы следователей касались, в частности, и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука – Суркова".

Что известно о "пленках Медведчука-Суркова"?

Соответствующие записи появились в сети еще в феврале и касаются они разговора, который состоялся в конце 2014 года. На них слышно как, скорее всего, Медведчук и один из идеологов Кремля Владислав Сурков обсуждают поставки электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными.



После обнародования этих пленок сам Медведчук подтвердил, что переговоры были, однако именно эти пленки – фейковые. Медведчук также отметил, что велись переговоры по поручению и с ведома 5 президента Петра Порошенко. Соответствующие записи появились в сети еще в феврале и касаются они разговора, который состоялся в конце 2014 года. На них слышно как, скорее всего, Медведчук и один из идеологов Кремля Владислав Сурков обсуждают поставки электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными.После обнародования этих пленок сам Медведчук подтвердил, что переговоры были, однако именно эти пленки – фейковые. Медведчук также отметил, что велись переговоры по поручению и с ведома 5 президента Петра Порошенко.

По словам Печия, то, что переговоры о поставках электроэнергии в Крым и обмен пленными связаны между собой, доказывает такой факт. Примерно в то же время, когда и были сделаны записи, 26 декабря 2014 года состоялся большой обмен пленными – 146 украинских военных обменяли на 222 боевика.

И тогда же, как признался Путин, были заключены контракты на поставку электроэнергии из России в Украину при условии "надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма".

И все эти подковерные игры велись как раз в разгар обострения на Донбассе,

– отметил журналист.

Справка. На допрос по этим пленкам дважды вызывали и Петра Порошенко, но он так и не пришел.

Украинцы хотят уничтожить ОПЗЖ, – Печий

Учитывая новые факты, связанные с лидером партии Медведчуком, отдельные общины все чаще выступают за ее запрет. Накануне к президенту Владимиру Зеленскому обратились депутаты Ровненского горсовета с призывом запретить деятельность партий ОПЗЖ и Шария.

Еще раньше с подобным призывом выступали Черновицкий и Хмельницкий горсоветы. В Киеве и Львове уже зарегистрировали петицию, в которой горожане просят местные власти также выступить за запрет ОПЗЖ.

Но возникает главный вопрос – реально ли так взять и запретить деятельность ОПЗЖ? Сразу вспоминается Коммунистическая партия Украины, о которой наверняка все уже и забыли. Так вот, она до сих пор официально существует,

– заметил Печий.

Он отметил, что в 2015 году эту партию удалось лишь не допустить к выборам и удалить из реестров исключительно через принятие закона о декоммунизации. Соответственно была запрещена именно идеология партии, а вот руководство самой партии до сих пор судится за ее признание.

"Более того, в том же 2015 году, несмотря на запрет идеологии, коммунисты пытались пробиться на местных выборах, но уже под вывеской – партия "Новая держава". И хотя механизм довольно банальный, и с ОПЗЖ такая история не повторится", – сказал Печий.

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Почему ОПЗЖ не сможет переименовать партию, чтобы победить

Как отметил Печий, в этой партии слишком узнаваемы главные фигуры, а потому под каким бы флагом они ни выступали, все равно все будут понимать, что это ОПЗЖ.

► Он добавил, что, к сожалению, пока в ОПЗЖ сохраняется "ядерный электорат", поэтому даже монобольшинству вряд ли удастся расколоть партию и заставить выступать под новыми флагами.

"Впрочем и оставаться на ключевых политических позициях, а тем более диктовать свою повестку дня всей стране ОПЗЖ точно не сможет", – заверил Печий.

Как избавиться от ОПЗЖ окончательно

Печий назвал 2 сценария:

"Или повторить историю Коммунистической партии – то есть разработать законодательство, которое просто будет запрещать пророссийскую идеологию, а затем и участие пророссийских партий на выборах. В этом контексте "Слугам народа", которые в настоящее время работают над законопроєктом "О запрете коллаборационизма", стоило бы внести в категорию коллаборантов пункт "партия", ведь ни у кого не возникает сомнений, что ОПЗЖ сотрудничает с агрессором".

"Или оставить ОПЗЖ в избирательном поле, однако максимально маргинализировать, как саму партию, так и ее лидеров в глазах общества. Просто, чтобы партия вроде и существовала, однако голосовать за нее никто бы не захотел".

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