Марцинкив обвинил туристов в напряженной ситуации с COVID-19: какая сейчас ситуация
Ситуация с распространением COVID-19 на Прикарпатье остается напряженной. Ее могло вызвать большое количество туристов, отдыхавших в регионе в период праздников.
Источник:24 канал
Такое мнение озвучил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире одного из украинских телеканалов. Также он рассказал о ситуации в городе на фоне вспышки коронавируса.
Важно Напряженная ситуация: на Прикарпатье введут новые ограничения красной зоны
Возможные причины вспышки COVID-19 на Прикарпатье
Среди возможных причин вспышки мэр называл наплыв туристов и праздники.
Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин – праздники, но я думаю, что она не главная,
– отметил мэр.
Он добавил, что сложная ситуация с COVID-19 наблюдается на Закарпатье и в Черновицкой области. Марцинкив напомнил, что это города, где больше всего курортов.
Какова ситуация в Ивано-Франковской области
Мэр констатировал, что ситуация с заболеваемостью в Ивано-Франковске – самая сложная в Украине. По его словам, ситуация с госпитализациями в городе остается достаточно напряженной.
В городских учреждениях у нас уже 614 пациентов с подозрением или с подтверждением на коронавирус. В роддоме у нас 87 человек, в детской больнице – 45. Мы думаем о дополнительных местах в других больницах города,
– отметил он.
COVID-19 на Прикарпатье: главное
- На Прикарпатье сохраняется один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусом, а в медучреждениях не хватает коек.
- Соседняя Львовская область вызвалась помочь и принять к себе часть больных. 17 февраля во львовский госпиталь в Винники привезли первых больных коронавирусом с Прикарпатья.
- Медики отметили, что загруженность 7 больниц Прикарпатья уже на грани возможного. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе установили 16 блокпостов, а в Ивано-Франковске развернули мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.
- За прошедшие сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали 515 новых случаев заражения COVID-19, это самый высокий суточный показатель по Украине.
Поделиться новостью