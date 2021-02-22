Ситуация с распространением COVID-19 на Прикарпатье остается напряженной. Ее могло вызвать большое количество туристов, отдыхавших в регионе в период праздников.

Такое мнение озвучил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире одного из украинских телеканалов. Также он рассказал о ситуации в городе на фоне вспышки коронавируса.

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Возможные причины вспышки COVID-19 на Прикарпатье

Среди возможных причин вспышки мэр называл наплыв туристов и праздники.

Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин – праздники, но я думаю, что она не главная,

– отметил мэр.

Он добавил, что сложная ситуация с COVID-19 наблюдается на Закарпатье и в Черновицкой области. Марцинкив напомнил, что это города, где больше всего курортов.

Какова ситуация в Ивано-Франковской области

Мэр констатировал, что ситуация с заболеваемостью в Ивано-Франковске – самая сложная в Украине. По его словам, ситуация с госпитализациями в городе остается достаточно напряженной.

В городских учреждениях у нас уже 614 пациентов с подозрением или с подтверждением на коронавирус. В роддоме у нас 87 человек, в детской больнице – 45. Мы думаем о дополнительных местах в других больницах города,

– отметил он.

Обратите внимание! С 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели локальный локдаун. Чтобы сдержать распространение коронавируса, закрыли рестораны, кафе, ночные клубы, кинотеатры, спортзалы, а учащихся 5 – 11 классов отправили на дистанционное обучение.

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