Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в очередной раз отметился скандальным поведением. Он посмеялся над тем, что три дня не могут найти тело мужчины, который, вероятно, утонул в городском озере.

Он позволил себе крайне нелепую шутку 13 января во время еженедельного совещания, мол, "выплывет сам". Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Мэр Ивано-Франковска Марцинкив впервые прокомментировал скандал с вывозом ромов

Нашли того "хлопа" или нет? Да он наверняка поплавал да и пошел домой,

– нелепо пошутил Марцинкив.

Присутствующие в зале быстро подхватили тему и высказали свое мнение насчет этой трагедии. Реакция мэра была довольно странной – он сильно рассмеялся.

"Да выплывет сам", – отсмеявшись, добавил городской голова.

Мэр Ивано-Франковска неудачно пошутил: смотрите видео

На городском озере в Ивано-Франковске ищут утопленника: что известно

9 января 2021 года в оперативно-координационный центр областного ГСЧС поступило сообщение о том, что на городском озере Ивано-Франковска тонет человек.

На место происшествия сразу выехали спасатели. Они на лодке обследовали место, где очевидцы видели потерпевшего.

Работники ГСЧС обследовали дно водоема, но тело мужчины так и не нашли и вынуждены были приостановить поиски.

Утопленника ищут уже 4 день.

Кто такой Руслан Марцинкив? Руслан Марцинкив – мэр города Ивано-Франковска. Он известен своей показной набожностью и гомофобией, фигурант многочисленных скандалов, в частности был обвинен в ксенофобии. Впервые был избран мэром Ивано-Франковска в 2015 году, в 2020-м повторил свой успех и победил уже в первом туре.

Ранее Марцинкив неоднократно попадал в скандалы из-за своего поведения