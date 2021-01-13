Нашли того "хлопа" или нет: мэр Ивано-Франковска Марцинкив снова оскандалился – видео
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в очередной раз отметился скандальным поведением. Он посмеялся над тем, что три дня не могут найти тело мужчины, который, вероятно, утонул в городском озере.
Он позволил себе крайне нелепую шутку 13 января во время еженедельного совещания, мол, "выплывет сам". Об этом сообщает 24 канал.
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Нашли того "хлопа" или нет? Да он наверняка поплавал да и пошел домой,
– нелепо пошутил Марцинкив.
Присутствующие в зале быстро подхватили тему и высказали свое мнение насчет этой трагедии. Реакция мэра была довольно странной – он сильно рассмеялся.
"Да выплывет сам", – отсмеявшись, добавил городской голова.
Мэр Ивано-Франковска неудачно пошутил: смотрите видео
На городском озере в Ивано-Франковске ищут утопленника: что известно
- 9 января 2021 года в оперативно-координационный центр областного ГСЧС поступило сообщение о том, что на городском озере Ивано-Франковска тонет человек.
- На место происшествия сразу выехали спасатели. Они на лодке обследовали место, где очевидцы видели потерпевшего.
- Работники ГСЧС обследовали дно водоема, но тело мужчины так и не нашли и вынуждены были приостановить поиски.
- Утопленника ищут уже 4 день.
Кто такой Руслан Марцинкив?Руслан Марцинкив – мэр города Ивано-Франковска. Он известен своей показной набожностью и гомофобией, фигурант многочисленных скандалов, в частности был обвинен в ксенофобии. Впервые был избран мэром Ивано-Франковска в 2015 году, в 2020-м повторил свой успех и победил уже в первом туре.
Ранее Марцинкив неоднократно попадал в скандалы из-за своего поведения
- Мэр Франковска в 2020 году, несмотря на карантин, дал указание организовать в городе рождественскую ярмарку. Таким образом он хотел поддержать местных предпринимателей.
- В 2018 году Марцинкив после футбольного матча, в котором команда МФК "Прикарпатье" уступила ФК "Колос" из Ковалевки, набросился на судей встречи. Глава Франковска обматерил рефери и заявил, что их подкупили.
- В том же 2018 году после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы" на фестивале Porto Franko Марцинкив поручил освятить сцену, на которой выступали музыканты.
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