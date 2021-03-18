Марченко и жена Козака оспаривают санкции СНБО против себя
Телеведущая Оксана Марченко оспаривает в Верховном суде санкции, которые Рада по нацбезопасности и обороне ввела против нее. Также в суд обратилась и Наталья Лавренюк – гражданская жена Тараса Козака.
Источник:фейсбук Верховного Суда
На днях жены Медведчука и Козака решили оспаривать санкции, которые СНБО ввело против них.
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Обжалование санкций от Марченко и Лавренюк
Иск от Марченко поступил 16 марта, а от Лавренюк – на следующий день, 17 марта.
Также 15 марта Верховный Суд получил иск от EVIRER LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания также оспаривает санкции против себя.
Суд открыл производство по административному делу № 9901/69/21 по этому иску. Рассмотрение дела назначили на 7 апреля 2021 года.
Напомним, ранее Виктор Медведчук обжаловал в Верховном Суде санкции, введенные против него.
Что известно о санкциях СНБО
- Решение о санкциях против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также жены соратника Медведчука Тараса Козака Натальи Лавренюк приняли на заседании СНБО 19 февраля. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
- Ограничения касаются блокирования финансовых активов, торговых операций, а также остановки экономических и финансовых обязательств.
- По словам главы СБУ Ивана Баканова, санкции ввели из-за расследования по финансированию терроризма.
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