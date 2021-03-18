Телеведущая Оксана Марченко оспаривает в Верховном суде санкции, которые Рада по нацбезопасности и обороне ввела против нее. Также в суд обратилась и Наталья Лавренюк – гражданская жена Тараса Козака.

На днях жены Медведчука и Козака решили оспаривать санкции, которые СНБО ввело против них.

Читайте также Находится под санкциями: завод Медведчука – Марченко в России хотят модернизировать

Обжалование санкций от Марченко и Лавренюк

Иск от Марченко поступил 16 марта, а от Лавренюк – на следующий день, 17 марта.

Также 15 марта Верховный Суд получил иск от EVIRER LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания также оспаривает санкции против себя.

Суд открыл производство по административному делу № 9901/69/21 по этому иску. Рассмотрение дела назначили на 7 апреля 2021 года.

Напомним, ранее Виктор Медведчук обжаловал в Верховном Суде санкции, введенные против него.

Что известно о санкциях СНБО