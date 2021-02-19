Марченко владеет долей "1+1": что будет с телеканалом после введения санкций
Против жены нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко вводят санкции. На все ее имущество наложат арест, в том числе и на долю телеканала "1+1".
Источник:24 канал
Телеканал будет работатьи в дальнейшем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания СНБО.
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Что будет с долей Марченко
Как отметил Данилов, на долю, которой владеет Марченко, наложат арест. Поэтому ее не смогут продавать или закладывать, а также пользоваться в целом.
Что известно о санкциях против Медведчука и Марченко
- В целом санкции на 3 года применят против 8 человек, в том числе Марченко и Медведчука.
- По словам Данилова, Служба безопасности Украины ведет дело о финансировании терроризма. Поэтому санкции и вводят.
- К слову, они вступят в силу, когда президент Владимир Зеленский подпишет указ. Это должно состояться уже сегодня, 19 февраля.
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