Против жены нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко вводят санкции. На все ее имущество наложат арест, в том числе и на долю телеканала "1+1".

Телеканал будет работатьи в дальнейшем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания СНБО.

К теме Против Медведчука и Марченко вводят санкции, – СНБО

Что будет с долей Марченко

Как отметил Данилов, на долю, которой владеет Марченко, наложат арест. Поэтому ее не смогут продавать или закладывать, а также пользоваться в целом.

Что известно о санкциях против Медведчука и Марченко

В целом санкции на 3 года применят против 8 человек, в том числе Марченко и Медведчука.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины ведет дело о финансировании терроризма. Поэтому санкции и вводят.

К слову, они вступят в силу, когда президент Владимир Зеленский подпишет указ. Это должно состояться уже сегодня, 19 февраля.

Обратите внимание! Ранее СНБО применила санкции против соратника Медведчука, нардепа Тараса Козака. Поэтому медведчуковские каналы NewsOne, ZIK, "112 Украина" прекратили вещание.