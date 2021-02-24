Марченко в политике: Печий объяснил, зачем жену Медведчука "продвигают" в Раду
Жена народного депутата и кума российского президента Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что вступает в "Оппозиционную платформу – За жизнь". В партии положительно восприняли такой политический шаг.
Источник:24 канал
Но для всех такой шаг Марченко стал неожиданным. Такое мнение высказал в своем блоге "Теории заговора" Алексей Печий.
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Для чего Марченко в парламенте
По его словам, очевидно, что жену пророссийского политика хотят "засунуть" в парламент с одной целью.
Для того чтобы СБУ было проблематично допрашивать жену Медведчука во всех тех делах, в которых ее обвинили по финансированию терроризма,
– отметил Печий.
Скорее всего, как заметил блогер, ее кандидатуру экстренно выдвинут на довыборы в парламент на 50-м округе на Донбассе, где у нее есть шансы на победу. "И плевать, что ОПЗЖ уже выдвинула там кандидата, ради жены Медведчука – подвинут", – сказал журналист.
Для предвыборной агитации нужны деньги
По его мнению, проблема заключается в том, что для ведения предвыборной агитации нужны деньги. В то же время все официальные активы Медведчуков – заморожены санкциями на 3 года.
"Ведь официально деньги брать неоткуда – и труба, которой можно было качать дизели-доллары, и самолеты, на борту которых деньги можно было ввозить просто чемоданами, теперь вне закона", – добавил Печий.
Санкции против Марченко: коротко
- Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля наложил санкции на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко.
- Телеведущая попала в список санкционированных из-за финансирования терроризма. Это влияет на ее имущество и все активы, которые у нее есть.
- Скандальная жена нардепа отреагировала на санкции и назвала действия СНБО и Владимира Зеленского беззаконными.
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