Жена народного депутата и кума российского президента Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что вступает в "Оппозиционную платформу – За жизнь". В партии положительно восприняли такой политический шаг.

Но для всех такой шаг Марченко стал неожиданным. Такое мнение высказал в своем блоге "Теории заговора" Алексей Печий.

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Для чего Марченко в парламенте

По его словам, очевидно, что жену пророссийского политика хотят "засунуть" в парламент с одной целью.

Для того чтобы СБУ было проблематично допрашивать жену Медведчука во всех тех делах, в которых ее обвинили по финансированию терроризма,

– отметил Печий.

Скорее всего, как заметил блогер, ее кандидатуру экстренно выдвинут на довыборы в парламент на 50-м округе на Донбассе, где у нее есть шансы на победу. "И плевать, что ОПЗЖ уже выдвинула там кандидата, ради жены Медведчука – подвинут", – сказал журналист.

Справка. Срок регистрации кандидатов на Донбассе истекает 2 марта.

Для предвыборной агитации нужны деньги

По его мнению, проблема заключается в том, что для ведения предвыборной агитации нужны деньги. В то же время все официальные активы Медведчуков – заморожены санкциями на 3 года.

"Ведь официально деньги брать неоткуда – и труба, которой можно было качать дизели-доллары, и самолеты, на борту которых деньги можно было ввозить просто чемоданами, теперь вне закона", – добавил Печий.

Заметим! Депутат и член ОПЗЖ Юрий Павленко заявил, что политическое решение Марченко создаст новые возможности для партии. Также он не отверг вероятность ее участия в президентской кампании. По его мнению, она смогла бы составить конкуренцию и действующему президенту, и другим кандидатам.

Санкции против Марченко: коротко

Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля наложил санкции на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко.

Телеведущая попала в список санкционированных из-за финансирования терроризма. Это влияет на ее имущество и все активы, которые у нее есть.

Скандальная жена нардепа отреагировала на санкции и назвала действия СНБО и Владимира Зеленского беззаконными.

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