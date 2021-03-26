Не злоупотребляйте колебанием, – Марченко ответил, каким будет курс гривны в 2021 году
Официальный курс гривны к американскому доллару и евро активно колеблется. Министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, какой будет ситуация в 2021 году.
Источник:24 канал
В интервью в программе "Перекрестный допрос" он заверил, что курс будет стабильным. Также обратился к тем, кто пытается спекулировать на этой ситуации.
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Курс гривны будет стабильным. Всем, кто хочет злоупотреблять на курсовых колебаниях, говорю – это не тот инструмент, который должен быть,
– подчеркнул министр.
Каким будет курс доллара / Источник: Минэкономразвития / Инфографика 24 канала
"Перекрестный допрос" с министром финансов Сергеем Марченко: видео
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