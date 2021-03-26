Официальный курс гривны к американскому доллару и евро активно колеблется. Министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, какой будет ситуация в 2021 году.

В интервью в программе "Перекрестный допрос" он заверил, что курс будет стабильным. Также обратился к тем, кто пытается спекулировать на этой ситуации.

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Курс гривны будет стабильным. Всем, кто хочет злоупотреблять на курсовых колебаниях, говорю – это не тот инструмент, который должен быть,

– подчеркнул министр.

Справка. По состоянию на 26 марта Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,97 гривны. Стоит отметить, что это на 10 копеек больше, чем 25 марта.



Каким будет курс доллара / Источник: Минэкономразвития / Инфографика 24 канала

"Перекрестный допрос" с министром финансов Сергеем Марченко: видео