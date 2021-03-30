Министр финансов Сергей Марченко в 2020 году заработал 537,5 тысяч гривен. Львиная доля этих денег – зарплата из Минфина.

Зарплата Марченко составила 491 тысячу гривен. Кстати Коррупция на таможнях и накопительная пенсия: эксклюзивное интервью с Марченко Что есть в декларации Марченко Кроме зарплаты, Марченко указал, что у него есть 77 тысяч гривен на счету в "Приватбанке".

Жена Марченко Марина задекларировала 514,8 тысячи гривен зарплаты. Также у нее 10 тысяч долларов наличными и 50 тысяч гривен на счету "Приватбанка".

Министр владеет машиной Audi A7 2017 года выпуска. Он купил ее в 2019 году.

В собственности Марченко есть квартира в Киеве площадью 84,6 квадратных метров. Так, 50% квартиры принадлежит министру, 50% – его дочери Авроре. У жены Марченко есть еще одна квартира в столице, ее площадь – 40,3 квадратных метра. Как изменилось состояние Марченко за год В декларации за 2019 год Марченко указал, что получал меньшую зарплату – 238 772 гривны. Его жена заработала около 223 тысячи гривен. Что известно о Марченко Марченко возглавил Министерство финансов 30 марта 2020 года.

Ранее он был заместителем министра финансов и замглавы Администрации Президента.

Чиновник работал на различных должностях в Минфине, Государственной налоговой администрации, Секретариате Кабмина еще с 2002 года.

Кстати, перед Марченко министром финансов был Игорь Уманский.