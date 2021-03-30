Марченко в 2020 году получил почти 500 тысяч зарплаты: декларация
Министр финансов Сергей Марченко в 2020 году заработал 537,5 тысяч гривен. Львиная доля этих денег – зарплата из Минфина.
Источник:декларация Марченко
Зарплата Марченко составила 491 тысячу гривен.
Кстати Коррупция на таможнях и накопительная пенсия: эксклюзивное интервью с Марченко
Что есть в декларации Марченко
- Кроме зарплаты, Марченко указал, что у него есть 77 тысяч гривен на счету в "Приватбанке".
- Жена Марченко Марина задекларировала 514,8 тысячи гривен зарплаты. Также у нее 10 тысяч долларов наличными и 50 тысяч гривен на счету "Приватбанка".
- Министр владеет машиной Audi A7 2017 года выпуска. Он купил ее в 2019 году.
- В собственности Марченко есть квартира в Киеве площадью 84,6 квадратных метров. Так, 50% квартиры принадлежит министру, 50% – его дочери Авроре. У жены Марченко есть еще одна квартира в столице, ее площадь – 40,3 квадратных метра.
Как изменилось состояние Марченко за год
В декларации за 2019 год Марченко указал, что получал меньшую зарплату – 238 772 гривны. Его жена заработала около 223 тысячи гривен.
Что известно о Марченко
- Марченко возглавил Министерство финансов 30 марта 2020 года.
- Ранее он был заместителем министра финансов и замглавы Администрации Президента.
- Чиновник работал на различных должностях в Минфине, Государственной налоговой администрации, Секретариате Кабмина еще с 2002 года.
- Кстати, перед Марченко министром финансов был Игорь Уманский.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter