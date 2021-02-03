Манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию общества, – Зеленский
Санкции против телеканалов соратника Виктора Медведчука приняли сразу после того, как были зафиксировали и обсудили конкретные основания для этого.
Источник: телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент выразил благодарность обществу за поддержку решения СНБО.
К теме Поддерживаем свободу слова, а не пропаганду, – Зеленский о санкциях против каналов Медведчука
Новость дополняется...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter