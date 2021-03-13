Нефтепровод Виктора Медведчука перешел под управление Агентства по розыску и менеджменту активов после введения санкций. Заместитель председателя АРМА Владимир Павленко отметил, что этот трубопровод не отдадут в управление маникюрному салону, как это произошло с олигархом Сергеем Курченко.

В 2019 году его Херсонский нефтеперевалочный комплекс был передан в управление неизвестной компании, связанной с маникюрным салоном. Об этом Владимир Павленко рассказал в программе "Перекрестный допрос".

Читайте также Медведчук продал 50% трубы белорусскому олигарху, – Лещенко

По его словам, нефтеперерабатывающий завод Курченко "маникюрному салону" отдавал предыдущее руководство АРМА.

Зато уже новая команда Агентства подчеркнула, что не будет повторять эти ошибки. В частности, будет проводить только прозрачные конкурсы.

Я могу заверить, что никакой маникюрный салон точно не возьмет этот трубопровод в управление. Это будет компания, которая имеет опыт в подобных активах,

– подчеркнул он.

Что известно об истории с нефтезаводом Курченко? •Херсонский нефтеперевалочный комплекс — актив, который государство забрало у олигарха Сергея Курченко после его бегства в Россию в 2014 году.



• В 2019 году АРМА передало предприятие в управление неизвестной компании "Вествайд Трейд".



• Журналисты установили, что компания по управлению нефтеперевалочным активом, который ежегодно генерирует десятки миллионов гривен, делит офисное помещение с интернет-магазином "Все для маникюра и красоты", кофейней, копицентром, химчисткой и сервисом, который ремонтирует "все, что включается в розетку". •Херсонский нефтеперевалочный комплекс — актив, который государство забрало у олигарха Сергея Курченко после его бегства в Россию в 2014 году.В 2019 году АРМА передало предприятие в управление неизвестной компании "Вествайд Трейд". "Украинская правда" выяснила, что она делит офис с маникюрным салоном. Кроме этого, компания никогда не была замечена в управлении предприятиями из этой отрасли.• Журналисты установили, что компания по управлению нефтеперевалочным активом, который ежегодно генерирует десятки миллионов гривен, делит офисное помещение с интернет-магазином "Все для маникюра и красоты", кофейней, копицентром, химчисткой и сервисом, который ремонтирует "все, что включается в розетку". Пока ищем управляющего для трубопровода Медведчука, – Павленко Владимир Павленко отметил, сейчас АРМА ищет управляющего для "трубы Медведчука". Агентство должно: осмотреть актив;

выйти на него;

зафиксировать в каком он состоянии;

после этого объявить конкурс. И добавил, есть срок на подачу документов и на протяжении всего этого времени АРМА фактически не управляет активом, а ищет управляющего. "Думаю, что до конца месяца (марта – 24 канал) мы закончим инвентаризацию и сможем объявить конкурс", – подытожил замглавы Агентства по розыску и менеджменту активов. Справка. Речь идет о части трубопровода "Самара – Западное направление". Во время заседания СНБО 19 февраля было принято решение забрать нефтепродуктопровод в окружение Медведчука и вернуть его в собственность Украины.

Смотрите полное видео интервью с Владимиром Павленко на 24 канале: