Будничная новость из ОРДЛО. Одного из самых активных участников так называемой "русской весны" в Донецке, гражданина РФ Романа Манекина объявили украинским шпионом и посадили на подвал соратники по борьбе за русский мир.

Пропагандисту по заслугам

Манекин приехал на Донбасс из России в 2014-м, чтобы заниматься организацией "референдума ДНР". С энтузиазмом своими руками строил "народную республику". И вот построил... На подвал его сажают уже третий раз. Первые два раза проводили "воспитательные беседы" – ломали ногу, ребра, но потом отпускали. Теперь же, судя по всему, посадили уже с концами. По тяжелому обвинению в шпионаже в пользу Украины.

Читайте также Как "спецслужбы ЛНР" "украинских агентов" ловят

Что особенно смешно, так как Манекин является фанатичным украинофобом, и Украину ненавидит – это важно помнить, а то еще сделают из этого персонажа мученика и включат в списки на обмен.

Проживая в Донецке, Манекин был недоволен происходящим там беспределом и критиковал действия группировки Пушилина. Мол, не за то вставал Донбасс весной 2014, чтобы мошенник из МММ в итоге все отжал. Конечно же, это не могло продолжаться бесконечно. Убедившись, что "воспитательные беседы" не помогают, Манекина закрыли окончательно. И теперь он в очередной раз сможет оценить прелести ГУЛАГа, который сам же и помогал построить для жителей Донбасса. Хотел русского мира? Так вот же он! Наслаждайся! Все, как любят сталинисты-имперцы, с характерным для этой публики юморком, когда фанатичного закоренелого украинофоба обвиняют в работе на Украину (так же и большевиков когда-то издевательски объявляли польскими шпионами и агентами контрреволюции).

Рекомендуем! "Ты выращиваешь здесь сепаратиста": есть ли у моего ребенка будущее в оккупированном Луганске

Чем примечательна эта история? Тем, что наглядно показывает, почему не имеют смысла призывы отдельных наших деятелей к диалогу с "обществом в ОРДЛО", и прочие "консультативные советы". Нет в ОРДЛО никакого мнения, кроме того, что разрешено Россией и ее наместниками. Нет никаких общественников, и гражданского общества тоже нет. Все, кто против "генеральной линии", либо умирают, либо отправляются на подвал. Даже своих они не жалеют.

Источник: Facebook